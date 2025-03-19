Україна звільнила з російського полону ще 197 захисників (ФОТО)

19 березня Україна повернула з російського полону додому 175 військових. Ще 22 захисники повертаються додому завдяки заходам поза обмінами.

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Про це повідомив президент України Володимир Зеленський.

Що відомо про обмін

"Сьогодні ще один день, коли Україна повертає своїх. Серед них важкопоранені та воїни, яких Росія переслідувала за вигадані злочини. " - наголосив гарант.

Зазначається, що в усім невідкладно буде надана необхідна медична та психологічна допомога.

Це один з найбільших обмінів. Додому повертаються солдати, сержанти та офіцери – воїни, які боролися за нашу свободу в лавах Збройних Сил, ВМС, Нацгвардії, Сил територіальної оборони та прикордонної служби. Вони захищали Україну на різних фронтах: у Маріуполі, на "Азовсталі", а також на Донеччині, Луганщині, Херсонщині, Харківщині, Миколаївщині, Запоріжжі, Сумщині та Курщині.

"Дякую нашій команді, яка займається пошуком українських полонених та обмінами, за цю важливу роботу, за результати, які дають надію. І ми вдячні всім нашим партнерам, особливо Об'єднаним Арабським Еміратам, за те, що сьогоднішній обмін став можливим," - підсумував Зеленський.

Серед повернутих – 4 прикордонники, повідомляє Держприкордонслужба. Двоє з них з Луганського загону, по одному з Харківського та Могилів-Подільського.

Один з військовослужбовців перебував у полоні з 2022 року, ще один – з 2023-го, двоє – з 2024-го.

Нагадаємо, 5 лютого Україна повернула з російського полону 150 захисників. Деякі з них перебували в неволі більше 2 років. Обмін відбувся за сприяння ОАЕ.

Додамо, напередодні зимових свят Україна здійснила один із найбільших обмінів полоненими за весь період повномасштабного вторгнення. До своїх домівок повернулися 189 українців, звільнених з російської неволі.