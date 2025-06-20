Україна повернула з полону важкопоранених та тяжкохворих воїнів - черговий етап обміну (ФОТО)

20 червня відбувся ще один етап обміну полоненими між Україною і РФ у категорії "важкопоранені та тяжкохворі".

Як пише Delo.ua, про це повідомив президент України Володимир Зеленський.

За його словами, більшість воїнів, які повертаються сьогодні з російського полону, перебувала там понад два роки.

Це оборонці Маріуполя, Донеччини, Луганщини, Запоріжжя, Херсонщини, Харківщини та Чернігівщини. Воїни Збройних Сил, Національної Гвардії, Прикордонної служби.

Президент не уточнив кількість звільнених, проте підкреслив, що держава не зупиняється у своїх зусиллях щодо повернення кожного українця додому.

"Я вдячний усім, хто повертає наших людей. Працюємо, щоб обміни продовжувались і надалі, доки не повернемо всіх", - зауважив Зеленський.

Як повідомляє Координаційний штаб з питань поводження з військовополоненими, усі визволені сьогодні захисники належать до солдатського та сержантського складу.

Серед звільнених знову є оборонці Маріуполя, які утримувалися в неволі з 2022 року.

Військові мають поранення, або важкі медичні діагнози: епілепсія, гіпертонія, ішемічна хвороба серця, проблеми із зором, хвороби опорно-рухового апарату, грижі, хронічні хвороби органів травлення. У багатьох визволених діагностовано втрату ваги.

"Повернуті захисники будуть доправлені до медичних центрів для проходження всіх необхідних обстежень та подальшого лікування і медичної реабілітації. Усі звільнені будуть забезпечені необхідною допомогою, їм відновлять документи та виплатять належне грошове забезпечення за час перебування у неволі", наголошують у відомстві.

Там додали, що цей обмін провели згідно зі Стамбульськими домовленостями.

Точна кількість звільнених буде оголошена вже після завершення усіх етапів обміну.

Нагадаємо,19 червня, відбувся черговий обмін полоненими з РФ. З російського полону додому повернулися воїни Збройних Сил України, Національної гвардії, Державної прикордонної служби