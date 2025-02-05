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Україна повернула з російського полону 150 захисників (ФОТО)

Україна повернула з російського полону 150 захисників
Фото: t.me/V_Zelenskiy_official

5 лютого Україна повернула з російського полону 150 захисників. Деякі  з них перебували в неволі більше 2 років. Обмін відбувся за сприяння ОАЕ.

Про це повідомив президент України Володимир Зеленський.

"Сьогодні хороший день для всіх нас. Ми повертаємо з російського полону 150 наших захисників", - наголосив очільник держави.

Фото 2 — Україна повернула з російського полону 150 захисників (ФОТО)
Фото 3 — Україна повернула з російського полону 150 захисників (ФОТО)
Фото 4 — Україна повернула з російського полону 150 захисників (ФОТО)
Фото 5 — Україна повернула з російського полону 150 захисників (ФОТО)
Фото 6 — Україна повернула з російського полону 150 захисників (ФОТО)
Фото 7 — Україна повернула з російського полону 150 захисників (ФОТО)
Фото 8 — Україна повернула з російського полону 150 захисників (ФОТО)
Фото 9 — Україна повернула з російського полону 150 захисників (ФОТО)

За словами Зеленського, серед звільнених  солдати, сержанти, офіцери, воїни Військово-Морських сил, які потрапили в полон у Маріуполі та Запорізькій області, Повітряних сил, військові Десантно-штурмових та Сухопутних військ, нацгвардійці, прикордонники, тероборонівці, а також поліцейський.

"Всі вони з різних напрямків фронту, але їх об’єднує спільне: вони боролися за Україну", - підкреслив Зеленський.

Фото 10 — Україна повернула з російського полону 150 захисників (ФОТО)
Фото 11 — Україна повернула з російського полону 150 захисників (ФОТО)
Фото 12 — Україна повернула з російського полону 150 захисників (ФОТО)

Він додав, що деякі з хлопців перебували в полоні понад два роки.

"І сьогодні для них та їхніх рідних – день, що важить більше за роки очікування. Це справжнє щастя – бачити їх удома, живих, вільних. Дякую всім, хто працює заради повернення наших людей. Дякую партнерам, зокрема ОАЕ, і тим, хто підтримує нас на цьому шляху. Працюємо, щоб повернути всіх", - підсумував президент.

Зауважимо, 15 січня відбувся 60-й обмін полоненими. Додому повернулися ще 25 наших людей. 

Автор:
Світлана Манько