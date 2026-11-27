Україна повністю припинила експорт електроенергії, тоді як обсяги її імпорту досягли найвищих показників із середини червня. Причиною стали масштабні пошкодження магістральних мереж та підстанцій через російські обстріли

Як пише Dilo, про це повідомляє Центр економічної стратегії.

Чому виникла проблема

З вересня Росія здійснила понад 1000 ударів по об'єктах української енергетики. Ворог цілив не лише в електростанції, а й у високовольтні підстанції, якими струм транспортується до споживачів.

Саме руйнування мереж передачі пояснює парадокс попередніх тижнів, коли країна експортувала електрику попри тривалі графіки знеструмлень: фізично не було можливості перекинути надлишок енергії з одних регіонів у дефіцитні області.

Ситуація критично загострилася після масованої атаки 20 листопада. Через пошкодження ліній електропередачі українські АЕС були змушені знизити потужність генерації, оскільки не могли видати вироблену енергію в мережу.

"В окремих регіонах відключення сягають чотирьох черг — це понад 12 годин без світла на добу. І це ще до настання суттєвих морозів" - повідомляють в ЦЕС.

Коштів на відновлення досі бракує

Для ремонту пошкодженої інфраструктури критично бракує фінансування:

У жовтні Фонд підтримки енергетики України уклав рекордні контракти на закупівлю обладнання на суму €200 млн .

Загалом цього року міжнародні донори спрямували до Фонду майже €800 млн .

Попри це, дефіцит коштів на закупівлю необхідного устаткування становить €450 млн — і ця сума враховує потреби ще до останніх російських атак наприкінці листопада.

Нагадаємо, 20 листопада вночі та вранці Росія здійснила чергову масштабну атаку на Україну. Під ударом опинилися важливі об’єкти енергетики — електростанції, підстанції систем передачі та розподілу електроенергії. Атомні електростанції вимушено знизили потужність генерації.