Україна працює з США над зняттям швидкісних обмежень у роботі Starshield, "військового пакета" системи супутникового зв’язку Starlink, на тимчасово окупованій території, що заважає ефективному застосуванню дронів-перехоплювачів.

Як пише Dilo, про це повідомив міністр оборони України Євгеній Хмара, передає "Інтерфакс-Україна".

Він підтвердив, що Міноборони виявило обмеження роботи Starshield при швидкості 161 км/год і більше: при перетині лінії бойового зіткнення, рухаючись на тимчасово окуповану територію, система супутникового зв’язку починали працювати некоректно.

"Чому для нас це важливо? Тому що ми застосовуємо перехоплювачі проти реактивних шахедів і починаємо їх застосовувати саме з тієї території. Для того, щоб збити реактивний шахед до того моменту, як він потрапить на територію мирного міста чи територію критичного нашого об'єкта. Наразі ми працюємо з американською стороною для того, щоб зняти дані обмеження", – пояснив міністр.

Для України знову обмежено Starshield

В Україні через нові обмеження роботи супутникової системи Starshield, яку використовують військові для управління безпілотниками та перехоплення російських дронів, зриваються всі місії, писав Axios.

Один із українських чиновників повідомив, що обмеження вводилися поступово протягом трьох днів. Першого дня вони становили 10%, другого — вже 50%, а на третій день, за словами співрозмовника видання, через обмеження зривалися 100% місій.

Про серйозні порушення у роботі системи 12 листопада повідомив президент Володимир Зеленський. За його словами, українські підрозділи фіксують значні перебої зі Starshield вздовж усієї лінії фронту, а також на тимчасово окупованих територіях.

Обмеження супутникового зв'язку Starshield на територіях України діють вже більше тижня.

Про обмеження роботи Starlink

Україна залежить від двох супутникових систем. Перша — Starlink компанії SpaceX Ілона Маска, яку використовують для зв’язку, забезпечення сухопутних військ, логістики та роботи оборонних дронів, що збивають ворожі безпілотники. Друга — Starshield, яка використовується для наступальних військових операцій.⠀

Компанія SpaceX розробила Starshield спеціально для державних замовників і структур, відповідальних за національну безпеку, насамперед Міністерства оборони США. Система використовує супутникове угруповання Starlink як свою основу.

14 жовтня українські посадовці повідомили, що термінали Starlink військового класу перестали працювати в Україні після встановлення на об'єктах, які рухаються з високою швидкістю.

Це порушило роботу українських безпілотників, що використовують такі термінали у бортових системах наведення під час польотів над територією України.

Тимчасове обмеження роботи критично важливої системи зв'язку відбулося на тлі тиску президента США Дональда Трампа на Київ із вимогою припинити удари по російських нафтопереробних заводах.

ЗМІ повідомляли про те, що обмежити Starlink для України розпорядився Маск після консультацій із президентом США Дональдом Трампом.

Пізніше Маск визнав, що обмежував швидкість супутникового зв'язку Starlink в Україні через те, що ЗСУ порушили умови використання сервісу та застосовували його "для наступальних ударів безпілотниками з метою вбивства людей". Мільярдер заявив, що використання Starlink для безпосереднього завдання наступальних ударів може перетворити супутникову мережу на законну військову ціль для Росії та поставити під загрозу її існування.