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Зеленський про перемовини США та РФ у Саудівській Аравії: Україна про це нічого не знала і не визнає їх

Володимир Зеленський, прапор України
Президент України Володимир Зеленський. Фото: ОП

Президент України Володимир Зеленський заявив, що наша держава не братиме участі у перемовинах у Саудівській Аравії і не буде визнавати будь-які домовленості про Україну без участі України.

Про це повідомляє інформаційне агентство "Інтерфакс-Україна".

"Україна не братиме [участі]. Україна про це нічого не знала. Україна розцінює будь-які переговори про Україну без України [такими], які не мають результату. І ми не можемо визнавати будь-які речі або будь-які домовленості про нас без нас ", — сказав Зеленський журналістам, коментуючи питання щодо перемовин у Саудівській Аравії між представниками США та РФ.

Зеленський зазначив, що у цих перемовинах є двосторонній трек, "і вони мають на це право, якщо в них є двосторонні питання". Він додав, що про це говорили і раніше, однак лише тепер "стали публічно говорити".

Президент повідомив, що його офіційний візит до Саудівської Аравії, який відбудеться завтра "не має ніякого зв'язку з тими речами, які відбуваються в Саудівській Аравії на рівні представників Сполучених Штатів і Росії".

Нагадаємо, президент США Дональд Трамп заявив, що невдовзі американські і російські посадовці зустрінуться у Саудівській Аравії для обговорення врегулювання війни. Україна теж стане частиною зустрічі.

Автор:
Тетяна Ковальчук