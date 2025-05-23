Україна разом із партнерами створює фонд для залучення інвестицій у стратегічні сектори економіки

Україна та міжнародні партнери працюють над запуском нового структурованого фонду для підтримки інвестицій у ключові галузі економіки. Йдеться про інфраструктуру, енергетику, промисловість, агросектор, високі технології, освіту та медицину.

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Про це інформує Delo.ua з посиланням повідомлення на першого заступника міністра економіки України Олексій Соболев.

За його словами, нині кілька провідних інституційних інвесторів виявили зацікавленість у приєднанні до ініціативи Ukraine Investment Framework (UIF). В уряді очікують оголошення їхніх проєктів уже найближчим часом. Водночас, підкреслив Соболев, масштаб завдань з відновлення країни вимагає додаткових інструментів і ресурсів.

Він нагадав, що завдяки інструментам зниження ризиків, передбаченим UIF, вже вдалося залучити інвестиції в інфраструктуру, МСП, "зелену" енергетику та інновації, але потреба у дієвих механізмах значно більша.

Цього тижня у Парижі під час спеціального заходу за участю представників Єврокомісії, уряду Франції, провідних європейських фінансових інституцій (зокрема Proparco, KfW, CIP), а також інвестиційних фондів Amundi, Natixis та найбільших українських приватних інвесторів обговорювали шляхи розширення існуючих та створення нових фінансових механізмів.

Їх мета — активніше залучати приватний капітал до процесу відбудови України.

Окремо Соболев повідомив про переговори з генеральним директором державного інвестбанку Франції Bpifrance Ніколя Дюфорком щодо запуску спеціального фінансового інструменту, який підтримуватиме інвестиційні проєкти у сфері післявоєнного відновлення.

"Уже в липні сподіваємося представити напрацювання щодо запуску спеціального венчурного фонду, орієнтованого на Україну. Це допоможе залучити більше французького приватного сектору до проєктів з відновлення", — наголосив урядовець.

Також обговорюється можливість розширення програм страхування для французьких компаній, зокрема експортерів. Йдеться про активізацію вже чинного інструменту Bpifrance з урахуванням потреб українського бізнесу та французьких виробників.

"Питання надважливе: за останніми підрахунками, мінімум третину відбудови України мають покрити приватні інвестиції. І це вимагає ефективних рішень з подолання дефіциту фінансування і мобілізації приватного капіталу в економіку вже зараз", — підсумував Олексій Соболев.

Додамо, Європейський Союз підписав перші гарантійні угоди на суму 1,4 млрд євро в рамках інвестиційного компонента програми Ukraine Facility. Тим самим – запустив Ukraine Investment Framework, який допоможе прискорити відновлення України, зокрема енергетичної інфраструктури.