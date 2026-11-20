В Україні до кінця 2026/2027 маркетингового року можуть накопичитися рекордні 32,7 млн тонн запасів пшениці, кукурудзи та ячменю. Це втричі більше, ніж попереднього сезону. Причиною такого накопичення стане прогнозоване різке скорочення експорту, що може посилити тиск на внутрішні ціни на зерно.

Про це інформує Dilo з посиланням на повідомлення Українського клубу аграрного бізнесу (УКАБ).

За прогнозами аналітиків, загальний обсяг виробництва трьох основних зернових культур у поточному маркетинговому році становитиме 59,2 млн тонн. Внутрішнє споживання оцінюється у 16,9 млн тонн.

Водночас експорт може скоротитися до 20,2 млн тонн проти 37 млн тонн у 2025/2026 маркетинговому році. Таким чином, поставки за кордон можуть зменшитися приблизно на 45%.

Якого зерна накопичиться найбільше

Найбільше зростуть запаси кукурудзи. До кінця сезону вони можуть досягти 19,2 млн тонн проти 5,7 млн тонн торік. Таким чином, кукурудза становитиме майже 59% усіх перехідних залишків трьох основних зернових культур.

За прогнозами УКАБ, запаси інших культур становитимуть:

Пшениця — 10,9 млн тонн,

Ячмінь — 2,6 млн тонн.

Особливо суттєво може скоротитися експорт кукурудзи — до 6 млн тонн проти 21,3 млн тонн у попередньому сезоні. Це означає падіння майже на 72%.

Як рекордні запаси вплинуть на ринок зерна

Аналітики нагадують, що значне накопичення зерна вже відбувалося після початку повномасштабного вторгнення у 2022 році, коли через блокування морських портів українські аграрії втратили частину експортних можливостей.

Тоді, за підсумками 2021/2022 маркетингового року, сукупні залишки пшениці, кукурудзи та ячменю становили 19,4 млн тонн. У наступні сезони запаси поступово скорочувалися.

Нинішній прогноз у 32,7 млн тонн суттєво перевищує навіть той показник.

За розрахунками УКАБ, повернення до відносно збалансованого стану ринку потребуватиме щонайменше трьох наступних маркетингових сезонів навіть за сприятливого сценарію.

Водночас значні залишки зерна продовжуватимуть тиснути на внутрішні ціни, що створюватиме додаткові труднощі для аграріїв.

Нагадаємо, у листопаді експорт зерна залізницею скоротився на 57,2% у річному вимірі. За перші 15 днів місяця "Укрзалізниця" перевезла на експорт 532,7 тис. тонн зернових вантажів.