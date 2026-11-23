Промислове виробництво молока в Україні до 2033 року може скоротитися з 3,4 млн до 2,2 млн тонн на рік, або приблизно на 35%, якщо ферми не отримають достатнього часу для переходу на європейські стандарти. Водночас уже зараз молочна галузь стикається зі зростанням витрат на електроенергію, дефіцитом працівників та необхідністю модернізації виробництва.

Про це інформує Dilo з посиланням на дані Асоціації виробників молока (АВМ) та Державної служби статистики.

За попередніми даними Держстату, у січні–жовтні 2026 року в Україні виробили 5,09 млн тонн молока-сировини, що на 13% менше, ніж за аналогічний період торік.

Водночас промислові ферми нарощують виробництво, тоді як господарства населення продовжують скорочувати надої.

Як змінилося виробництво молока

У жовтні 2026 року господарства всіх категорій виробили 479,1 тис. тонн молока-сировини. Це на 5,9% менше, ніж у вересні, та на 15,6% менше порівняно з жовтнем минулого року.

За десять місяців показники різних категорій виробників суттєво відрізнялися:

Сільськогосподарські підприємства — 2,74 млн тонн молока, на 4% більше, ніж торік.

Господарства населення — 2,34 млн тонн, на 27% менше, ніж за аналогічний період 2025 року.

Таким чином, промислові ферми забезпечили 56% виробництва молока-сировини, а господарства населення — 44%.

Саме скорочення виробництва в приватних господарствах стало основним чинником загального падіння надоїв.

Які області нарощують виробництво молока

Через повномасштабну війну виробничі потужності поступово переміщуються з прифронтових районів Сходу та Півдня до центральних і західних областей.

За січень–жовтень промислове виробництво молока збільшилося у 13 регіонах.

Найвищі темпи зростання зафіксували у:

Рівненській області — на 39%.

Івано-Франківській — на 16%.

Львівській — на 16%.

Тернопільській — на 15%.

Житомирській — на 14%.

Чернігівській — на 10%.

Водночас найбільші обсяги молока-сировини серед сільськогосподарських підприємств за десять місяців виробили на Полтавщині — 395,9 тис. тонн, Черкащині — 330,4 тис. тонн та Хмельниччині — 262,7 тис. тонн.

До п'ятірки лідерів також увійшли Чернігівська та Вінницька області.

Чому молочні ферми можуть закриватися

Одним із найбільших викликів для українських виробників стане перехід на європейські стандарти утримання тварин.

За даними дослідження, профінансованого Єврокомісією, близько 60% українських молочних ферм уже відповідають необхідним вимогам.

Решті господарств знадобляться додаткові інвестиції.

За попередніми оцінками, витрати на забезпечення благополуччя корів можуть становити:

Для малих ферм — €100–300 на корову.

Для середніх господарств — близько €1000.

Для великих ферм — близько €700.

Крім того, перехід на європейські вимоги до вирощування кормів може збільшити вартість утримання однієї корови приблизно на €1 на день, а додаткові операційні витрати на дотримання стандартів благополуччя тварин можуть становити ще €90 на рік.

При цьому українські виробники поки не можуть розраховувати на виплати в межах Спільної аграрної політики ЄС.

За оцінками аналітиків, без перехідного періоду тривалістю щонайменше десять років частина молочних господарств ризикує залишити ринок.

Як відключення світла впливають на собівартість молока

Додаткові витрати створює енергетична криза.

Відсутність електроенергії порушує роботу систем вентиляції, подачі корму та води, що безпосередньо впливає на продуктивність худоби.

За оцінками учасників ринку, використання дизельних генераторів може збільшувати собівартість кілограма молока на 15–25%.

Частина господарств встановлює сонячні панелі та шукає альтернативні джерела електропостачання, однак це також потребує інвестицій.

Ще однією проблемою залишається дефіцит працівників через мобілізацію та обмежені можливості бронювання персоналу.

У результаті промислове молочне виробництво, яке наразі демонструє зростання, у перспективі може зіткнутися зі скороченням кількості ферм і падінням обсягів надоїв.

Нагадаємо, раніше Dilo повідомляло про скорочення поголів'я корів через високі виробничі витрати та низькі закупівельні ціни на молоко. Експерти попереджали, що без модернізації переробних потужностей і поліпшення економічних умов малі та середні ферми можуть поступово залишати ринок.