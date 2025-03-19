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Україна скоротила експорт металопрокату: які країни стали основними ринками збуту
У січні-лютому 2025 року українськими металургійними підприємствами вироблено 957,0 тис т металопрокату (106,3% відносно аналогічного періоду 2024 року), з яких експортовано порядку 607,7 тис. т, або 63,5%.
Про це повідомляє "Укрметалургпром".
Зазначається, що у січні-лютому 2024 року частка експорту становила 77,9% (701,4 тис т при загальному виробництві металопрокату 900,2 тис т).
Домінування плоского прокату над сортовим
Частка напівфабрикатів в експортних поставках в січні-лютому 2025 року становить 33,21%, що значно нижче за показник січня-лютого 2024 року (47,46%).
За даними "Укрметалургпром", питома вага плоского прокату в експортних поставках в січні-лютому 2025 помітно перевищує показник січня-лютого 2024 року (47,79% та 38,68% відповідно). Частка сортового прокату також помітно вища: 19,01% у 2025 році проти 13,86% у 2024 році.
Аналітики зауважують, що структура імпорту в січні-лютому 2025 року, як і раніше, характеризується суттєвим домінуванням плоского прокату над сортовим (82,55% та 14,42% відповідно); в січні-лютому 2024 року домінування плоского прокату над сортовим також було значним (відповідно, 85,05% та 13,67%).
За 2 місяці 2025 року ємність внутрішнього ринку становила 556,7 тис. т металопрокату, з яких 207,4 тис. т або 37,26% припадає на імпорт. В січні-лютому 2024 року ємність внутрішнього ринку була 370,0 тис. т, з яких 171,2 тис. т або 46,27% імпортовано.
Таким чином, за два місяці поточного року спостерігається збільшення ємності внутрішнього ринку відносно січня 2024 року на 50,47%, з одночасним скороченням частки імпортної складової на 9,01%.
Основні експортні ринки українського металопрокату
Як повідомляють в "Укрметалургпром", основними експортними ринками українського металопрокату у січні-лютому 2025 року, за даними Держмитслужби, є країни Європейського союзу (73,8%), іншої Європи (13,5%) та СНД (7,7%).
Серед металургійних імпортерів у січні-лютому 2025 року перше місце обіймають інші країни Європи (56,6%), на другому ЄС (24,5% ), на третьому – країни Азії (18,5%).
Зауважимо, у січні 2025 року виробництво сталі в Україні зросло на 12,28%, а чавуну - на 7,23% порівняно з показниками січня минулого року.