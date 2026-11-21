Україна стала третім найбільшим закордонним ринком польського енергетичного концерну Orlen за обсягом виторгу. За дев'ять місяців 2026 року виторг компанії в Україні зріс на 76% порівняно з аналогічним періодом торік і сягнув близько $1,8 млрд.

Про це інформує Dilo з посиланням на повідомлення Business Insider Polska та фінансову звітність компанії.

У пресслужбі Orlen зазначили, що концерн продовжує нарощувати продажі природного газу та пального в Україні. При цьому всі постачання здійснюються на комерційних умовах і приносять компанії прибуток.

"Ми заробляємо в Україні. Кожен кубометр газу та кожен літр пального продаємо там із прибутком. І продаємо дедалі більше", — повідомили в Orlen.

Як зросли фінансові показники Orlen

За підсумками третього кварталу 2026 року загальний виторг групи Orlen перевищив $19,8 млрд, з яких майже 30% припало на закордонні ринки.

Показник EBITDA LIFO, що характеризує операційну прибутковість із коригуванням вартості запасів, у третьому кварталі становив $3,7 млрд.

Расширение газохранилища Orlen увеличило мощности Польши по хранению газа на четверть

За дев'ять місяців 2026 року цей показник сягнув $10,6 млрд, а капітальні інвестиції концерну — рекордних $5,6 млрд.

Водночас український ринок став одним із найбільших джерел закордонного виторгу компанії.

Orlen збільшує постачання газу в Україну

18 листопада група "Нафтогаз" та польська Orlen уклали новий контракт на постачання трьох партій американського скрапленого природного газу (LNG).

Постачання заплановані на перший квартал 2027 року, коли попит на газ традиційно зростає через опалювальний сезон.

Новий контракт уклали в межах домовленостей, досягнутих у вересні 2026 року під час Саміту Карпатської вісімки.

Співпраця між "Нафтогазом" та Orlen триває з 2025 року. За цей час компанії уклали п'ять контрактів на постачання понад 600 млн кубометрів природного газу, отриманого шляхом регазифікації американського LNG.

Газ надходить через термінали у польському Свіноуйсьце та литовській Клайпеді.

Нагадаємо, 18 листопада "Нафтогаз" та Orlen уклали новий контракт на постачання газу. Він передбачає надходження трьох партій американського LNG до України в першому кварталі 2027 року для забезпечення потреб опалювального сезону.