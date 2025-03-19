Україна та Італія розширюють співпрацю в агросекторі: підписано угоду на 11 млн євро

Італія профінансує нову ініціативу щодо співпраці в агросекторі, яка передбачає реалізацію проєкту в Одеській області, Проєкт Pro.UKR передбачає розвиток систем зрошення, створення кооперативів для переробки агропродукції, забезпечення фермерів технікою та інтеграцію українських виробників у ринок ЄС.

Як забезпечити розвиток і стійкість компаній: досвід TERWIN, NOVUS, Arcelor Mittal, СК ІНГО та 40 інших провідних топменеджерів та державних діячів. 11 квітня на Business Wisdom Summit дізнайтесь, як бізнесу адаптуватися до нових регуляторних вимог, реагувати на зміни та залучати інвестиції у нинішніх умовах. Реальні кейси від лідерів українського бізнесу. Забронювати участь

Про це йшлося під час зустрічі міністра аграрної політики України Віталія Коваля з послом Італії Карлом Формозою, представниками Італійського агентства розвитку співпраці (AICS) та Міжнародного центру передових середземноморських агрономічних досліджень (CIHEAM), пише Мінагро.

Загальний бюджет ініціативи – понад 11 мільйонів євро.

За результатами переговорів було підписано проєктний документ . Ця ініціатива передбачає реалізацію проєкту в Одеській області, зокрема в Березівському, Роздільнянському та Одеському районах. Підтримка охопить близько 16 200 малих і середніх фермерських господарств, що становить приблизно 48 тисяч осіб.

Також передбачено розвиток систем зрошення та створення кооперативів із переробки агропродукції. Окремим напрямом стане інтеграція українських виробників у європейський ринок та налагодження прямих зв’язків між українськими та італійськими компаніями.

Італія готова інвестувати у відновлення українського агросектору

Коваль підкреслив, що італійська сторона підтвердила свою готовність інвестувати у відновлення та розвиток українського агросектору. У рамках нового проєкту Pro.UKR за підтримки AICS та CIHEAM на розвиток іригаційної інфраструктури, підтримку кооперативів, забезпечення малих фермерів технікою та інтеграцію українського агробізнесу в європейський ринок буде спрямовано понад 11 мільйонів євро.

Окрему увагу міністр приділив питанню розвитку агропереробки. Він навів приклад, що вартість експорту однієї тони італійської агропродукції становить 2670 доларів, тоді як української – лише 315 доларів. За минулий рік Україна експортувала сільгосппродукції на 24 мільярди доларів, у той час як Італія – на 70 мільярдів.

Це свідчить про необхідність збільшення частки переробленої продукції в експорті та покращення її позиціонування на ринках ЄС.

За його словами, Україна здебільшого постачає сировину, тоді як Італія експортує продукцію з високою доданою вартістю.

"Нам важливо змінювати цю ситуацію, розвиваючи спільну глибинну переробку, створюючи більше можливостей для українських виробників та збільшуючи частку готової продукції в експорті. А також нам цікавий маркетинговий досвід Італії, щоб визначити правильне позиціонування української продукції на ринках ЄС"– зазначив Коваль.