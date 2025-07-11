Україна та ЄС запускають BraveTech EU: 100 мільйонів євро на технології, що змінюють правила війни

У межах конференції Ukraine Recovery Conference 2025 Україна спільно з Європейським Союзом оголосила про запуск нової оборонної ініціативи — BraveTech EU. Проєкт передбачає спільну мобілізацію 100 мільйонів євро для пошуку та розвитку технологічних рішень, здатних кардинально змінити перебіг війни.

Про це інформує Delo.ua з посиланням на Мінцифри.

Про запуск ініціативи повідомили віцепрем’єр-міністр з інновацій, освіти, науки та технологій України та новопризначений єврокомісар з питань оборони та космосу Андрюс Кубілюс. BraveTech EU стане першим великим технологічним оборонним альянсом між Україною та ЄС, у якому кожна зі сторін профінансує проєкти на рівних умовах — по 50 мільйонів євро.

Координацію від України здійснюватиме кластер оборонних інновацій Brave1, який вже інвестував у вітчизняний defense tech понад 2,2 млрд грн у форматі 550 грантів. З боку Європейського Союзу за проєкт відповідатиме Європейський офіс оборонних інновацій (EUDIO), що працює у Києві. Джерелами фінансування виступлять Європейський оборонний фонд (EDF) та EU Defence Innovation Scheme (EUDIS).

Ініціатива реалізовуватиметься у два етапи:

Seed-фаза (осінь 2025 року) передбачає проведення хакатонів між українськими та європейськими командами, формування партнерств між стартапами, інвесторами та бізнесом, а також початкове тестування технологій;

Scale up-фаза (2026 рік) передбачає масштабування найуспішніших рішень за рахунок додаткових ресурсів і надання грантової підтримки для впровадження розробок на полі бою.

BraveTech EU має стати платформою для інтеграції українських оборонних технологій у європейський ринок, підтримки стартапів, створення проривних рішень у сфері безпілотників, штучного інтелекту, систем управління вогнем та інших критичних напрямів.

Додамо, протягом повномасштабної війни в Україні стрімко почав розвиватися ринок оборонних технологій defense tech. З’явилося понад 1 500 компаній, які займаються виробництвом безпілотників, ракет, роботизованих систем, засобів радіоелектронної боротьби та інших інноваційних рішень для оборонного сектору.