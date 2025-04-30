Україна та Молдова взаємно визнаватимуть документи про освіту та наукові ступені

Кабмін ухвалив відповідну постанову, яка створює правові підстави для набуття чинності угоди між урядами України та Молдови про взаємне визнання документів про освіту та наукові ступені відповідно до національного законодавства держав.

Про це повідомила пресслужба Міністерства національної єдності України.

"Це лише перший крок ширшого процесу роботи з визнання документів і підтримки наших громадян по обидва боки кордону. Українці зможуть легше навчатися, працювати й реалізовувати себе, не стикаючись із бюрократичними бар’єрами», — зазначив віцепрем’єр-міністр України — міністр національної єдності України Олексій Чернишов.

Також визнаватимуться документи про присвоєння кваліфікаційних категорій і педагогічних звань педагогічним працівникам.

Підписана угода є важливим кроком, адже відкриває нові можливості для навчання, працевлаштування і професійної та освітньої мобільності громадян обох країн.

Раніше повідомлялося, де і як визнають українські дипломи в світі. Україна є учасницею Лісабонської конвенції, яка спрямована на спрощення процесу визнання кваліфікацій у сфері вищої освіти між країнами-учасницями.