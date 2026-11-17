Міжнародний валютний фонд (МВФ) у понеділок, 16 листопада 2026 року, заявив про важливий прогрес у переговорах з українською владою щодо досягнення угоди на рівні експертів, яка відкриє для Києва фінансування обсягом 1,6 мільярда доларів після отримання необхідних фінансових гарантій.

Про це повідомляє Dilo з посиланням на дані Reuters.

За інформацією фонду, обговорення в онлайн-форматі тривають із метою досягнення домовленості найближчим часом. Паралельно фахівці МВФ та українська сторона взаємодіють із міжнародними партнерами, щоб забезпечити відповідні фінансові гарантії з огляду на більшу тривалість війни.

Перегляд, який стартував 9 листопада, об'єднує другу та третю оцінки чотирирічної програми розширеного фінансування (EFF) загальним обсягом 8,1 мільярда доларів.

Прогнози МВФ щодо війни, дефіциту бюджету та ВВП України

Співпраця з МВФ є критично важливою для залучення підтримки інших донорів та збереження економічної стабільності на тлі багатомільярдного дефіциту фінансування.

Тривалість війни та потреби в коштах. У фонді очікують, що війна триватиме протягом усього 2027 року, а непокритий дефіцит фінансування України становитиме від 32 до 34 мільярдів доларів у 2027 році та 17 мільярдів доларів у 2028 році.

Погіршення економічного прогнозу. МВФ суттєво переглянув прогноз динаміки ВВП України в бік зниження — тепер очікується скорочення економіки на 0,5% у 2026 році та на 1% у 2027 році через погіршення безпекової ситуації та посилення російських атак на економічну інфраструктуру.

Виконання умов програми та структурних маяків

Керівник місії МВФ Гевін Грей зазначив, що доступні показники свідчать про виконання українською владою всіх кількісних критеріїв ефективності станом на кінець вересня, а динаміка структурних реформ покращилася порівняно з першим переглядом попри складні умови. У фонді наголосили, що цей темп реформ необхідно підтримувати й надалі для розблокування фінансування та мобілізації додаткових доходів і донорської підтримки.

Зокрема, до кінця жовтня Київ виконав два із шести структурних маяків, ще два реалізував із затримкою та досяг прогресу у виконанні двох інших, які стосуються незалежності енергетичного регулятора та внесення змін до Податкового кодексу.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що місія МВФ розпочала роботу в Україні з питанням фінансування на 1,67 млрд доларів. Тоді фахівці Міжнародного валютного фонду стартували з проведенням другого та третього переглядів програми розширеного фінансування.