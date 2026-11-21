Українські та німецькі компанії оголосили про нові комерційні домовленості на понад €100 млн під час дев'ятого Німецько-українського бізнес-форуму в Берліні 20 листопада. Водночас Україна готує запуск двох програм для підтримки підприємств в умовах війни — Фонду страхування воєнних ризиків та "Індустріального Рамштайну".

Про це інформує Dilo з посиланням на повідомлення прем'єр-міністра України Сергія Корецького.

За словами очільника уряду, Україна зацікавлена в розширенні спільних проєктів із німецькими компаніями та їхній участі у відбудові країни.

Основними напрямами співпраці визначено оборонну промисловість, енергетику, транспорт і медицину.

Зокрема, сторони зацікавлені в розвитку системи лікування складних травм в Україні із залученням німецького досвіду цивільної медицини та практики українських лікарів.

В Україні планують запустити дві програми підтримки бізнесу

Уряд працює над створенням Фонду страхування воєнних ризиків, який має допомогти бізнесу працювати та реалізовувати інвестиційні проєкти в умовах постійних російських атак.

Ще одна ініціатива — програма "Індустріальний Рамштайн", спрямована на відновлення виробничих потужностей підприємств, пошкоджених унаслідок бойових дій.

Німеччина вже зробила перший внесок у цю програму.

За словами Корецького, обидві ініціативи планують запустити у 2027 році. Україна розраховує на подальшу участь німецьких партнерів у їх реалізації.

Прем'єр-міністр нагадав, що в жовтні 2026 року під час візиту канцлера Німеччини Фрідріха Мерца в Україну сторони підписали 15 угод загальною вартістю €8,5 млрд.

Нові домовленості, оголошені на бізнес-форумі в Берліні, мають розширити співпрацю українських та німецьких підприємств.

Корецький закликав німецькі компанії готувати нові інвестиційні проєкти в Україні, не чекаючи завершення війни.

За його словами, від початку повномасштабного російського вторгнення Німеччина надала Україні майже €80 млрд допомоги.

Нагадаємо, 4 жовтня Україна та Німеччина уклали 15 домовленостей на понад €8,5 млрд. Значна частина угод стосується промислового виробництва, українських замовлень для німецьких підприємств і спільних проєктів на території України.