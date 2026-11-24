Україна та Німеччина створюють спільне підприємство з виробництва розвідувальних дронів для Сил оборони. У 2027 році на ньому планують виготовити кілька тисяч безпілотників, а фінансування забезпечить німецька сторона.

Як пише Dilo, про це повідомила пресслужба Міноборони.

ВідповіднуімплементаційнуугодувБерлініпідписалиміністриоборонидвохкраїн—ЄвгенійХмаратаБорисПісторіус.

"Ми вже маємо спільні підприємства і системно розширюємо цю співпрацю. Тепер запускаємо ще один проєкт — у сфері безпілотників для тактичної розвідки. Ці системи допоможуть нашим воїнам краще бачити поле бою, планувати та виконувати бойові завдання", — зазначив міністр оборони України Євгеній Хмара.

Плани виробництва та фінансування

У 2027 році на новому підприємстві планують виготовити декілька тисяч безпілотників української розробки. Німеччина бере на себе фінансування самого виробництва, розгортання потужностей та подальшу підтримку проєкту.

Умови угоди також передбачають можливість збільшити обсяги постачання дронів для Сил оборони в майбутньому.

За даними відомства, загалом Україна вже реалізовує 11 спільних оборонних виробництв з країнами-партнерами. Після підписання угоди в Берліні кількість таких проєктів зросла до 12, а половина з них (6 підприємств) реалізується спільно з Німеччиною.

Нагадаємо, Німеччина виділила Україні €11,55 млрд військової допомоги у 2026 році. Це майже вшестеро більше, ніж у 2022 році, коли обсяг підтримки становив €2 млрд. На 2027 рік німецький уряд запланував ще €11,6 млрд.