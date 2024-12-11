Україна та Польща узгодили механізм повернення $5 мільйонів арештованих коштів

Агентство з розшуку та менеджменту активів та Центральне антикорупційне бюро Польщі домовилися про дорожню карту повернення незаконно виведених та арештованих коштів до України. Першим практичним кроком стане повернення понад 5 мільйонів доларів США, що створить важливий прецедент міжнародної співпраці.

Про це повідомила голова АРМА Олена Дума.

За її словами, під час зустрічі з керівництвом Національної прокуратури Республіки Польща було узгоджено практичні механізми виконання судових рішень обох країн щодо повернення арештованих коштів.

Це стане першим випадком у світі, коли такий механізм буде реалізовано на практиці. Польща демонструє потужну підтримку України, що свідчить про високий рівень взаємодії між правоохоронними органами двох держав.

Процес повернення коштів відбуватиметься двома шляхами: як речові докази або через механізми міжнародної правової допомоги. Попри можливі спроби перешкод, сторони впевнені у наявності достатніх правових інструментів для успішного завершення цього процесу.

Важливий результат для оборони України

Ключовим аспектом є те, що повернені кошти будуть спрямовані на закупівлю військових облігацій через АРМА, що посилить обороноздатність України.

Напередодні також відбулися зустрічі з Послом України в Польщі Василем Боднарем, керівником Служби військової контррозвідки Польщі Ярославом Строжиком, заступником Генерального прокурора Польщі Яцеком Білевичем та директором Центрального антикорупційного бюро Польщі Аґнєшкою Квятковською.

Цей крок є частиною масштабної роботи України з повернення активів, незаконно виведених за кордон. Повернення коштів не лише відновить справедливість, а й стане сигналом для всього світу: механізми міжнародної співпраці працюють.

Нагадаємо, вчора АРМА та Центральне антикорупційне бюро Польщі (CBA) підписали міжнародну міжвідомчу угоду, покликану створити нові спільні механізми розшуку та виявлення злочинних активів між країнами.

Додамо, що у 2024 році Агентство з розшуку та менеджменту активів виявило активи на суму 7,1 млрд грн, 56,6 млн дол. та 83,3 млн євро.