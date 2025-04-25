Україна та США не підпишуть угоду про корисні копалини цього тижня: у чому причина

Київ і Вашингтон досягли прогресу в угоді про корисні копалини, але цього тижня її не підпишуть.

Про це заявив міністр фінансів України Сергій Марченко у коментарі Reuters.

За його словами, Україна та США все ще мають питання, які потрібно вирішити перед підписанням угоди про корисні копалини. Водночас Київ працює над тим, щоб її уклали "якомога швидше".

"Був досягнутий прогрес, і зараз наші команди працюють дуже тісно разом. Є ще деякі питання, які ми обговорюємо", - повідомив Марченко.

На запитання, чи може угода бути підписана цього тижня, він відповів: "Ні, цього тижня точно ні. Однозначно ні".

У свою чергу президент США Дональд Трамп раніше повідомляв, що країни укладуть угоду щодо надр 24 квітня.

Напередодні Марченко зустрівся зі своїм американським колегою Скоттом Бессентом, щоб обговорити угоду та поточні питання щодо заморожених російських активів. США хочуть, щоб питання заморожених російських активів стало частиною більш широких дискусій.

Як повідомляв прем’єр-міністр України Денис Шмигаль, переговорні команди продовжують активну роботу над угодою і прозвітують про прогрес до 26 квітня цього року.

Україна та США підписали меморандум щодо угоди про корисні копалини

17 квітня Україна та США підписали меморандум, який засвідчує намір фіналізувати й укласти угоду щодо майбутньої співпраці у видобутку корисних копалин.

Зауважимо, меморандум не є угодою. Підписаний документ підтверджує наміри укласти повну угоду у майбутньому.

Своєю чергою голова Комітету Верховної Ради з питань фінансів, податкової та митної політики Данило Гетманцев заявляв, що парламент затвердить угоду тільки у випадку, якщо там не буде нарахованих Україні "заднім числом" боргів, умови будуть взаємовигідними, а депутати отримають всі відповіді щодо надання надійних гарантій безпеки нашій державі.

Українська сторона вже залучила міжнародну юридичну компанію Hogan Lovells як зовнішнього радника у переговорах щодо цієї угоди. Уряд виділив 113 млн грн на консультаційні послуги для підготовки проєкту угоди про корисні копалини між Україною та США.