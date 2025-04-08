Україна та Швейцарія домовились збільшити фінансування проєктів відбудови до $116,7 млн

Україна та Швейцарія підписали угоду про подвоєння фінансування проєктів відбудови — обсяг підтримки зросте до 100 млн швейцарських франків ( $116,7 млн). Домовленість спрямована на посилення зусиль з відновлення інфраструктури та підтримки постраждалих регіонів.

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Про це інформує пресслужба Мінекономіки.

Зазначається, що перша віцепрем'єр-міністерка України – міністерка економіки України Юлія Свириденко та делегат Федеральної ради Швейцарії з питань України, посол Жак Гербер підписали Угоду про зміни до Меморандуму про взаєморозуміння між Міністерством економіки України та Державним секретаріатом Швейцарії з економічних питань (SECO).

Про угоду

Угода офіційно закріплює рішення Швейцарської Конфедерації щодо збільшення фінансування Конкурсу проєктів з відновлення України. У конкурсі беруть участь швейцарські компанії, які вже працюють на українському ринку та готові долучитися до процесу відбудови.

Як відзначили обидві сторони, через значний інтерес з боку бізнесу обсяг фінансування вирішили подвоїти — зі 50 до 100 млн швейцарських франків.

Підписана угода відкриває нові можливості для реалізації спільних проєктів у межах міжурядової ініціативи, яку запустили на початку 2025 року.

Виділені 100 млн франків ($116,7 млн) - це частина ширшої програми допомоги Україні від Швейцарії обсягом 1,5 млрд франків ($1,75 млрд) на 2025–2028 роки.

Загалом Швейцарія планує інвестувати 5 млрд франків ( $5,85 млрд) у 12-річну програму підтримки.

Наголошується, що додаткові 50 мільйонів франків будуть спрямовані на проєкти у сферах:

захисту цивільного населення;

відбудови інфраструктури;

розвитку комунальної сфери;

модернізації державних послуг.

Своєю чергою Посол Жак Гербер підкреслив, що рішення про збільшення фінансування — це результат тісної та довірливої співпраці між Україною і Швейцарією.

"Минулого тижня я відвідав Чернігів, а торік побачив масштаб руйнувань у Харкові. Потреби України у відновленні та реконструкції є величезними... Збільшуючи фінансування цієї ініціативи до 100 мільйонів швейцарських франків, ми допомагаємо поєднати швейцарський досвід та експертизу з реальними потребами на місцях і тим самим сприяємо процесу відновлення України", — відзначив делегат Федеральної ради Швейцарії з питань України, посол Жак Гербер.

Довідково:

Меморандум про взаєморозуміння між Міністерством економіки України та Державним секретаріатом Швейцарії з економічних питань щодо впровадження Конкурсу проєктів з економічного відновлення та реконструкції України у співпраці зі швейцарськими компаніями був підписаний 23 січня 2025 року під час Всесвітнього економічного форуму в Давосі.

Швейцарія є одним із ключових партнерів України в процесі вібудови. У квітні 2024 року швейцарський уряд анонсував програму довгострокової підтримки України загальним обсягом 5 мільярдів франків на 12 років.

Нагадаємо, за останньою оцінкою Світового банку, потреби на відбудову Київської області складають близько 37,6 млрд доларів. Уряд України з перших днів деокупації розпочав цю роботу.