Міністерство економіки та довкілля України й Світовий банк 26 листопада 2026 року уклали три фінансові угоди загальною сумою $676 млн. Кошти спрямують на пільгове кредитування українського бізнесу та запуск нового напряму доступної іпотеки.

Як пише Dilo, про це повідомила пресслужба Мінекономіки.

Підписи під документами в Києві поставили міністр економіки та довкілля Олександр Кравченко й операційний менеджер Світового банку у справах країн Східної Європи Кевін Томлінсон.

Фінансують малий бізнес та аграріїв за програмою "5–7–9%"

Найбільшу частину пакета — $500 млн — Україна залучає як позику від Міжнародного банку реконструкції та розвитку (МБРР) у межах програми RISE. Це вже третє додаткове фінансування цієї ініціативи, яка діятиме до 31 жовтня 2028 року.

Гроші дозволять розширити державну програму "Доступні кредити 5–7–9%" та підтримати щонайменше 20 тисяч представників мікро-, малого та середнього підприємництва.

Особливий пріоритет під час розподілу ресурсів надаватимуть аграрному сектору, агропереробці та суміжним галузям.

Запускають нову іпотечну програму для переселенців та ветеранів

Ще $176 млн Україна отримає на реалізацію нового проєкту житлового кредитування REACH.

Ця сума складається з позики у $106 млн від МБРР та гранту на $70 млн за участю МБРР і Міжнародної асоціації розвитку.

Залучений ресурс дозволить запустити нову субпрограму в межах пільгової іпотеки "єОселя", яка працюватиме паралельно з чинними умовами.

Головний акцент зроблять на розширенні доступу до житла для внутрішньо переміщених осіб та ветеранів, а впровадженням проєкту займатиметься державна компанія "Укрфінжитло".

Нагадаємо, Україна отримала $450 млн фінансування від Світового банку, зокрема під гарантії уряду Японії. Кошти спрямують на підтримку малого та середнього бізнесу, а також підвищення ефективності управління державними інвестиціями та відбудовою країни.