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Україна та Світовий банк підписали угоди на $676 млн: куди підуть кошти
Міністерство економіки та довкілля України й Світовий банк 26 листопада 2026 року уклали три фінансові угоди загальною сумою $676 млн. Кошти спрямують на пільгове кредитування українського бізнесу та запуск нового напряму доступної іпотеки.
Як пише Dilo, про це повідомила пресслужба Мінекономіки.
Підписи під документами в Києві поставили міністр економіки та довкілля Олександр Кравченко й операційний менеджер Світового банку у справах країн Східної Європи Кевін Томлінсон.
Фінансують малий бізнес та аграріїв за програмою "5–7–9%"
Найбільшу частину пакета — $500 млн — Україна залучає як позику від Міжнародного банку реконструкції та розвитку (МБРР) у межах програми RISE. Це вже третє додаткове фінансування цієї ініціативи, яка діятиме до 31 жовтня 2028 року.
Гроші дозволять розширити державну програму "Доступні кредити 5–7–9%" та підтримати щонайменше 20 тисяч представників мікро-, малого та середнього підприємництва.
Особливий пріоритет під час розподілу ресурсів надаватимуть аграрному сектору, агропереробці та суміжним галузям.
Запускають нову іпотечну програму для переселенців та ветеранів
Ще $176 млн Україна отримає на реалізацію нового проєкту житлового кредитування REACH.
Ця сума складається з позики у $106 млн від МБРР та гранту на $70 млн за участю МБРР і Міжнародної асоціації розвитку.
Залучений ресурс дозволить запустити нову субпрограму в межах пільгової іпотеки "єОселя", яка працюватиме паралельно з чинними умовами.
Головний акцент зроблять на розширенні доступу до житла для внутрішньо переміщених осіб та ветеранів, а впровадженням проєкту займатиметься державна компанія "Укрфінжитло".
Нагадаємо, Україна отримала $450 млн фінансування від Світового банку, зокрема під гарантії уряду Японії. Кошти спрямують на підтримку малого та середнього бізнесу, а також підвищення ефективності управління державними інвестиціями та відбудовою країни.