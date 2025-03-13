Україна та Туреччина домовилися про розширення закупівель української агропродукції

Україна та Туреччина активізують співпрацю в аграрному секторі. Серед основних результатів – розширення обсягу закупівлі української агропродукції Туреччиною, зокрема кукурудзи та олії.

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Як повідомив міністр аграрної політики та продовольства України Віталій Коваль, зустріч відбулася в рамках візиту турецької делегації на чолі з міністром сільського та лісового господарства Ібрагімом Юмакли.

За словами Коваля, під час зустрічі було підписано Протокол про розширення співпраці в аграрній сфері. Окрім кукурудзи та олії, документ передбачає збільшення обсягів торгівлі м’ясом птиці, молочними продуктами, медом, худобою, овочами, фруктами та органічною продукцією.

Окремо сторони обговорили перспективи постачання української сої до Туреччини, яка цікава не лише як продукт харчування, а й як компонент для виробництва кормів для тварин. Турецькі підприємці розглядають можливість будівництва заводів з виробництва кормів та біоетанолу в Україні.

Також Туреччина зацікавлена у постачанні до України тракторів та іншої сільгосптехніки. У зв’язку з цим було домовлено провести зустріч українських та турецьких виробників техніки для налагодження співпраці.

Ще однією сферою взаємодії може стати відбудова систем зрошення в Україні. Турецьке Державне агентство водних ресурсів має значний досвід у цьому напрямку та може поділитися своїми напрацюваннями з українським Агентством з розвитку меліорації.

Міністри погодилися збирати засідання робочої групи щоквартально, щоб швидше вирішувати питання співпраці та усувати бюрократичні бар’єри у взаємній торгівлі.

Додамо, нещодавно Україна підписала з Китаєм угоду про експорт агропродукції. Документи регламентують ветеринарно-санітарні та фітосанітарні вимоги щодо постачання до Китаю українських водних продуктів дикого вилову та гороху.