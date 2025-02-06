Україна увійшла до топ-3 інвестиційних напрямків для німецьких компаній у Центральній та Східній Європі

Німецькі компанії, що ведуть бізнес у Центральній та Східній Європі, очікують зростання економічної значущості регіону як ринку та інвестиційної платформи. При цьому, Польща, Румунія та Україна опинилися в центрі інвестиційних планів німецьких компаній.

Про це йдеться в опитуванні KPMG AG Wirtschaftsprüfungsgesellschaft.

У коротко- та середньостроковій перспективі Польща, Румунія та Україна стали основними країнами, на які орієнтуються німецькі інвестори. До п’ятірки також увійшли Угорщина та Чехія.

За результатами опитування, 55% компаній прогнозують підвищення важливості регіону до 2030 року, а понад половина опитаних планує інвестувати в цей період.

Скільки компаній планують інвестувати в Україну

Повідомляється, що в Україну цього року планують інвестувати 35% опитаних компаній, а до 2030 року – 41%. Наразі кожна п’ята з опитаних компаній (21%) вже зробила відповідні інвестиції.

18% планують інвестувати в Україну після підписання мирної угоди.

"Україна має потенціал стати новим енергетичним центром для Європейського Союзу, бути альтернативним виробничим місцем і відігравати важливу роль у сфері ІТ та аутсорсингу для європейських компаній", — сказав Ніколай Кіскальт, керівник відділу Центральної та Східної Європи KPMG у Німеччині.

Проте, Німецькі компанії, що брали участь в опитуванні, розглядають війну в Україні та загрозу з боку Росії як важливі ризики для регіону.

За результатами дослідження, дві третини респондентів (67%) визначають політичні ризики та нестабільність безпеки в окремих країнах як головні недоліки географічної ситуації. Далі йдуть проблеми, пов'язані з корупцією (38%), а також бюрократія (31%).

Зауважимо, приплив прямих іноземних інвестицій в Україну за 11 місяців 2024 року склав $3,98 млрд, що на 14% менше порівняно з аналогічним періодом 2023 року. У 2023 році обсяг прямих іноземних інвестицій в Україну перевершив показники деяких довоєнних років. Втім інвестиційний клімат в країні залишається нестабільним.