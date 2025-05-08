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Україна в травні збільшила імпорт електроенергії: у чому причина

імпорт електроенергії
З початку травня Україна збільшила імпорт електроенергії / Freepik

У травні Україна збільшила імпорт електроенергії. За сім днів останнього місяця весни загальний імпорт склав понад 60 тис. МВт-год, а експорт – лише 5120 МВт-год.

Про це свідчать дані ExPro Electricity Daily.

Серед причин зростання – сприятливі для імпорту ціни на сусідніх європейських ринках. Також, протягом останніх декількох днів знизилась генерація на сонячних електростанціях через похмуру погоду та зросло споживання. 

За даними аналітичного центру DiXi Group  квітні Україна подвоїла експорт електроенергії, імпорт скоротився майже на третину

Так, поставки за кордон збільшились майже вдвічі - на 99% до 151,6 тис. МВт-год. порівняно з березнем. Натомість обсяги імпорту електроенергії зменшилися на 31% до 187 тис. МВт-год. порівняно з березнем 2025 року. 

Сукупний обсяг імпорту у квітні  перевищує експорт на 19%.

45% імпорту (83,1 тис МВт-год.) надійшло з Угорщини; по 18% - зі Словаччини та Польщі (по 34,2 тис. МВт-год.); 13% (24,5 тис. МВт-год.) - з Румунії; 6% (11 тис. МВт-год.) - із Молдови.

Найбільше експортували електрику до Угорщини - 38% або 57,1 тис. МВт-год. До Молдови надійшло 52,8 тис. МВт-год. (35%), до Румунії - 23,3 МВт-год. (15%), до Словаччини - 18,4 МВт-год. (12%). Експорт електрики до Польщі відсутній із середини березня.

Фото 2 — Україна в травні збільшила імпорт електроенергії: у чому причина

Нагадаємо, Україна та ЄС домовилися збільшити максимальну потужність імпорту електроенергії з Євросоюзу з 1,7 до 2,1 ГВт. Окрім цього, Україна має гарантовані 250 МВт перетоків у режимі аварійної допомоги.

Зауважимо, в січні-березні 2025 року Україна заробила на експорті електроенергії $18 млн.

Автор:
Світлана Манько