Українським військовим вдалося спланувати та провести масштабну атаку на Кримський міст, попри обмеження роботи супутникового зв'язку Starlink. Для управління ударними безпілотниками й ракетами вони використали власну мережу повітряних ретрансляторів, так званих “летючих модемів”.

Як пише Dilo, про це йдеться в матеріалі Financial Times, журналісти якого поспілкувалися з учасниками операції.

Підтримувати зв'язок з операторами під час польоту

Видання стверджує, що Київ почав використовувати власну систему зв'язку для завдання ударів безпілотниками після уповільнення в роботі Starlink.

Як повідомили FT українські оператори ударних установок, ця окрема мережа безпілотників, оснащених системами зв'язку, діяла як повітряні станції.

Модеми, що літають, підтримували зв'язок ракет з їхніми пілотами, які могли направляти їх через лінії російських засобів ППО, передаючи відеопотік у режимі реального часу, поки ракети мчали на сотні кілометрів до мосту.

Один із членів підрозділу безпілотників заявив, що швидкість з'єднання Starshield була обмежена 161 км/год більше тижня, тоді як для операції з удару по Кримському мосту була потрібна значно вища швидкість зв'язку.

За словами представників підрозділу безпілотників, вишки зв'язку, що «літають», забезпечують ретрансляцію сигналів між операторами і ударними дронами або ракетами, що знаходяться глибоко на території противника.

Ця система дозволяє озброєним апаратам летіти на більшу відстань, зберігаючи зв'язок з пілотами, що робить їх менш уразливими для російських засобів ППО, а також для спроб придушення сигналів та збивання апаратів.

Крім того, ці системи дають пілотам можливість точніше наводити апарати на вразливі місця цілей.

Раніше українські дрони програмувалися координатами, а згодом запускалися в автоматичному режимі. Один пілот, який займався завданням глибоких ударів, назвав це методом «налаштував і забув». Не зумівши ухилитися від російської оборони, більшість із них було збито.

Раніше The Times із посиланням на українські джерела, зокрема офіцера, причетного до планування операції, писав, що для ударів по Кримському мосту Україна вперше використала власну систему наведення ракет без використання супутникового зв'язку Starlink та його військової версії Starshield власника SpaceX Ілона Маска

РФ також розвиває технології повітряного зв'язку

Тим часом, зазначає видання, Росія розробляє власну мережу модемів, що літають, які з'єднуються з таємними ретрансляційними станціями в Росії та Білорусі, недалеко від українського кордону, щоб завдавати ударів глибше і точніше всередині країни.

Зазначимо, що російські військові просувають іншу версію, яким саме чином керувалися українські ракети і дрони при ударі по Кримському мосту. Вони стверджують, що їх наводив британський літак розвідки. Україна та Британія цього не підтверджували.

Кримський міст частково обрушився після атаки ЗСУ

Нагадаємо, Кримський міст у ніч на 17 листопада зазнав атаки. З опублікованих фото видно, що арка автомобільного мосту, яка до цього отримала пошкодження, тепер перестала існувати.

Це була друга атака на Кримський міст за добу. У Кремлі пошкодження мосту внаслідок атаки вночі 16 листопада назвали незначними. При цьому OSINT-аналітики повідомляли, що при ударі було "помітно деформовано" основний дорожній проліт, у який, ймовірно, сталося пряме влучення дрону.

Кримський міст вразили на сьомому етапі операції, яку готували кілька тижнів. Для фінального удару українські військові застосували різні дрони й ракети.

На ключовому етапі автомобільну частину мосту уразили дрони "Паляниця", а залізничну - ракети "Нептун", безпілотники "Рута" та керовані FP-5 "Фламінго".