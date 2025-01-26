Україна визначила напрямки розвитку безпілотного транспорту в межах стратегії win-win

Україна має шанс стати одним із провідних гравців у глобальній екосистемі безпілотного транспорту, зокрема в розробці автономних морських суден, сільгосптехніки, дронів для розмінування та інших інноваційних рішень.

Про це повідомляє пресслужба Мінцифри.

Для цього експертна група при Міністерстві цифрової трансформації розробила секторальну стратегію розвитку автономних систем (AUV) у межах програми Country Digital Acceleration (CDA).

Основні пріоритети стратегії

Експерти проаналізували світовий ринок безпілотних технологій і визначили ключові напрямки для розвитку в Україні:

Автономна сільгосптехніка : розробка тракторів і дронів для розмінування аграрних земель.

: розробка тракторів і дронів для розмінування аграрних земель. Логістика : безпілотні вантажівки та морські судна для оптимізації перевезень.

: безпілотні вантажівки та морські судна для оптимізації перевезень. Оборонні технології: удосконалення безпілотних систем для захисту країни.

Повідомляється, що розвиток безпілотного транспорту в Україні матиме кілька ключових переваг. Серед них такі, як: рішення кадрового дефіциту (автономні системи зможуть виконувати рутинні та небезпечні завдання замість людей), поштовх до розвитку нових ринків (створення інфраструктури для 5G-зв'язку, робототехніки та технологій "розумного міста" (Smart City)) та інноваційне лідерство (зміцнення позицій України як глобального технологічного хаба).

Розробка стратегії стала можливою завдяки співпраці Міністерства цифрової трансформації України з Cisco та іншими міжнародними партнерами, зокрема Проєктом USAID та UK International Development.

Вона є частиною більшої стратегії цифрового розвитку інновацій до 2030 року, створеної за участі Міністерства освіти і науки та Офісу ефективного регулювання BRDO.

Реалізація стратегії AUV стане важливим етапом для перетворення України на центр інноваційних технологій та розвитку безпілотного транспорту.

Нагадаємо, у межах заходу Science City Ecosystem. Connecting Business and Science, що зібрав понад 100 учасників, відбувся важливий крок до трансформації системи освіти, науки та інновацій в Україні. Ця ініціатива є частиною Стратегії цифрового розвитку інновацій win-win 2030, яка передбачає модернізацію наукових парків і створення сучасних екосистем для співпраці науки, бізнесу та освіти.