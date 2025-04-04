Україна вже отримала понад 50 млн євро від Коаліції розмінування для очищення звільнених територій

Коаліція розмінування, створена Україною та партнерами в лютому 2024 року, зібрала понад 50 млн євро внесків та передала ЗСУ і Державній спеціальній службі транспорту техніку та обладнання для очищення звільнених територій.

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Про це інформує пресслужба Міноборони.

Про коаліцію

Забруднення українських земель вибухонебезпечними предметами та залишками вибухівки є однією з найбільших загроз для цивільного населення. Водночас на лінії бойових дій існує нагальна потреба у техніці для розчищення мінних загороджень ворога та проведення власних мінувань.

Для вирішення цих проблем у лютому 2024 року в межах роботи Контактної групи з питань оборони України створено Коаліцію спроможностей з розмінування України, що стала однією з восьми коаліцій спроможностей. Литва та Ісландія стали державами-лідерами, які очолюють та координують роботу коаліції.

Коаліція розмінування є найбільшою серед усіх Коаліцій спроможностей, об'єднуючи 22 країни-члени. До її складу входять Литва, Ісландія, Бельгія, Греція, Данія, Естонія, Ірландія, Іспанія, Італія, Латвія, Молдова, Німеччина, Польща, Словаччина, Угорщина, Франція, Фінляндія, Хорватія, Чехія, Швеція та Японія.

Країни Коаліції надають Україні необхідну техніку та обладнання, а також проводять підготовку українських фахівців.

Напрями та результати роботи

Основними напрямами діяльності коаліції є гуманітарне та бойове розмінування, а її основною метою є залучення міжнародної підтримки в цих сферах.

Коаліція встановила централізований механізм збору коштів і закупівель, де литовська сторона, як держава-лідер, здійснює ці процеси через своє Центральне агентство з управління проєктами (CPMA).

Загалом в межах Коаліції зібрано:

понад 50 млн євро внесків партнерів;

передано інженерним підрозділам ЗСУ та Державної спеціальної служби транспорту понад 200 одиниць спеціалізованої автомобільної техніки;

100 комплексів для пророблення мінно-вибухових загороджень;

41 броньовану машину;

330 міношукачів;

154 антидронових рушниць;

інше майно та обладнання.

Також організовано та здійснено підготовку понад 4 000 українських фахівців з розмінування за стандартами НАТО та IMAS у центрах підготовки країн-партнерів із подальшим продовженням такої підготовки.

Загалом у межах роботи Контактної групи з питань допомоги Україні утворено вісім коаліцій спроможностей:

Коаліцію Повітряних Сил.

Коаліцію інтегрованої ППО та ПРО.

Коаліцію морських спроможностей.

Коаліцію дронів.

ІТ коаліцію.

Коаліцію артилерії.

Коаліцію бронетанкової техніки та маневреності.

Коаліцію розмінування.

Замінованність України

Україна сподівається повернути 80% потенційно забруднених вибухонебезпечними предметами та мінами земель у господарське використання протягом 10 років.

Партнери нададуть Україні 700 млн євро на розмінування до 2034 року. Бюджет на 2025 рік заплановано на рівні 130 млн євро.

Додамо, у березні 2025 року підрозділи розмінування Міноборони України очистили 7 598.23 га деокупованих територій від вибухонебезпечних предметів.