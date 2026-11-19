Україна запропонувала міжнародним партнерам активніше закуповувати обладнання вітчизняних виробників для гуманітарного розмінування та започаткувати спільні програми з країнами, які постраждали від мінного забруднення. Ініціативу представили під час міжнародної конференції UMAC-2026 у Брюсселі, де партнери оголосили про близько €70 млн фінансових зобов'язань.

Про це інформує Dilo з посиланням на повідомлення Міністерства економіки та довкілля України.

Прем'єр-міністр України Сергій Корецький закликав партнерів узгоджувати фінансування гуманітарного розмінування з урядом та приділяти більше уваги українським виробникам обладнання.

За його словами, в Україні працюють десятки підприємств, які виготовляють машини для розмінування, спеціалізоване обладнання та інноваційні системи дистанційного обстеження територій.

Закупівля такої техніки дозволить спрямовувати частину міжнародної підтримки українському бізнесу, створювати робочі місця та забезпечувати податкові надходження.

Україна пропонує спільні міжнародні програми розмінування

Під час конференції Корецький запропонував започаткувати програми співпраці з іншими країнами, які також мають значні території, забруднені мінами та іншими вибухонебезпечними предметами.

Йдеться про поєднання українського досвіду, технологічних розробок і ресурсів міжнародних партнерів.

Попередні результати такої співпраці пропонують представити на наступній конференції з протимінної діяльності, яка відбудеться у Литві у 2027 році.

Під час UMAC-2026 українські підприємства продемонстрували власні розробки, зокрема важкі та легкі машини для обробки ґрунту, металодетектори й системи дистанційного виявлення вибухонебезпечних предметів.

Яку підтримку надають міжнародні партнери

Під час конференції Нідерланди, Норвегія, Європейський Союз та Фінляндія оголосили про фінансові зобов'язання на загальну суму близько €70 млн.

Ці кошти мають підтримати проєкти гуманітарного розмінування, повернення земель до безпечного використання та відновлення діяльності аграріїв, підприємств і громад.

Висока представниця ЄС із закордонних справ і політики безпеки Кая Каллас зазначила, що від початку повномасштабного російського вторгнення Євросоюз та його держави-члени надали Україні понад €500 млн допомоги для гуманітарного розмінування.

Водночас точних обсягів майбутніх закупівель української техніки або окремого фінансування запропонованих міжнародних програм поки не визначено.

Нагадаємо, у жовтні 2026 року в Україні розмінували 691 га сільськогосподарських земель у межах державної програми "Гуманітарне розмінування". За виконані роботи оператори отримали 61 млн грн.