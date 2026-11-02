Україна за три дні вивела з ладу 10% нафтопереробки РФ

За останні три дні українські військові атакували три нафтопереробні заводи в Росії. Разом ці підприємства забезпечують близько 10% нафтопереробних потужностей РФ.

Як пише Dilo, про це повідомив OSINT-канал Dnipro Osint.

Так, під удари потрапили Кстовський і Новокуйбишевський нафтопереробні заводи, а також підприємство "Башнефть-Новойл". Їхня сумарна річна потужність становить близько 33 млн тонн нафти.

За оцінками аналітиків, атаки можуть виводити з ладу одразу кілька технологічних установок на підприємствах. Ідеться як про обладнання первинної переробки нафти, так і про установки вторинного циклу.

У Dnipro Osint пов’язують ці удари із завершенням так званого "енергетичного перемир’я". За інформацією каналу, протягом двох тижнів Україна утримувалася від атак на російські НПЗ на прохання адміністрації президента США.

Водночас, як зазначають аналітики, Росія не припиняла обстрілів української території. Російські дрони та ракети продовжували атакувати міста й інфраструктуру, спричиняючи загибель людей і перебої з електроенергією, водою та теплом.

Удари по НПЗ у Росії

Нагадаємо, у ніч проти 30 жовтня дрони атакували Новокуйбишевський НПЗ у Самарській області Росії. Після удару на території підприємства спалахнула пожежа.

Завод, який входить до групи "Роснефть", має потужність близько 8,8 млн тонн нафти на рік і виробляє, зокрема, реактивне паливо для російської авіації.

У ніч проти 31 жовтня безпілотники атакували промислову зону в Уфі, де розташований завод "Башнефть-Новойл". Його потужність первинної переробки нафти становить близько 7 млн тонн на рік.

Наступної ночі, 1 листопада, під удар потрапив Кстовський НПЗ компанії "Лукойл" у Нижньогородській області. Після атаки на підприємстві виникла масштабна пожежа.

Завод є одним із найбільших у Росії, а його проєктна потужність становить близько 17 млн тонн нафти на рік.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що російські нафтопереробні заводи у другій половині жовтня збільшили обсяги переробки сирої нафти приблизно на 25% порівняно з початком місяця — до близько 5 млн барелів на добу, що відбулося на тлі призупинення регулярних атак безпілотників на НПЗ.