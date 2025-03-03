Україна запровадила санкції проти проросійського політолога Сергієнка

Міністерство юстиції здобуло важливу перемогу в боротьбі з російською пропагандою – 28 лютого 2025 року суд ухвалив рішення про застосування санкцій до Володимира Сергієнка, відомого проросійського політолога та експомічника депутата Бундестагу від партії "Альтернатива для Німеччини".

Про це повідомляє Міністерство юстиції.

Сергієнко систематично використовував медіаплатформи, зокрема ток-шоу "Вечер с Владимиром Соловьевым", "Время покажет" на "Первом канале", радіо "Вести ФМ" та власний Telegram-канал, для поширення російської пропаганди, дезінформації та маніпуляцій, що загрожують національній безпеці України.

Що передбачають санкції

Рішення суду, ухвалене на підставі Закону України "Про санкції", передбачає:

стягнення в дохід держави 1/2 частки квартири в Львові, яка належала Сергієнку;

вилучення 50% частки у статутному капіталі ТОВ "Хелс каре Україна".

Міністерство юстиції підкреслило, що це рішення стало можливим завдяки послідовній роботі з протидії особам, які підтримують агресивну політику росії та завдають шкоди національним інтересам України.

На цей момент рішення ще не набрало законної сили, оскільки триває строк на апеляційне оскарження.

Нагадаємо, Міністерство юстиції готує законопроєкт про кримінальну відповідальність за порушення та обхід санкцій. Нова норма передбачає суворі покарання для порушників, включаючи штрафи, позбавлення волі та конфіскацію майна.