Україна збільшила експорт яловичини на 32% за січень–жовтень 2026 року. За цей період країна продала за кордон 20,8 тис. тонн м’яса на $109,1 млн. Виручка зросла на 62% порівняно з аналогічним періодом торік.

Як пише Dilo, про це повідомляє Український клуб аграрного бізнесу (УКАБ).

Охолоджена яловичина принесла більше грошей

Однією з причин зростання доходів стало збільшення експорту охолодженої яловичини, яка коштує дорожче за морожену. За 10 місяців її поставки становили 4,2 тис. тонн на $33,3 млн. Рік тому Україна експортувала 0,5 тис. тонн на $3,2 млн.

Близько 81% вартості експорту охолодженої яловичини припало на Туреччину. За січень–жовтень туди відправили 3 тис. тонн продукції на $27,1 млн.

Китай скоротив закупівлі

Експорт мороженої яловичини за цей період становив 16,6 тис. тонн на $75,8 млн. Це на 9% більше в обсягах і на 19% у грошах, ніж торік.

Найбільше м’яса купували Азербайджан (6,3 тис. тонн) та Узбекистан (5,3 тис. тонн). Водночас поставки до Китаю впали на 63% – до 1,5 тис. тонн. Причиною стали імпортні обмеження.

Також на експортну виручку вплинули світові ціни. Середня ціна української мороженої яловичини зросла на 9% – до $4,55 за кг.

Експорт у жовтні досяг максимуму за 3 роки

У жовтні Україна експортувала 2,9 тис. тонн яловичини на $15,3 млн. Це найбільший місячний показник з початку 2024 року.

Якщо поточні темпи поставок збережуться, за підсумками 2026 року експорт може перевищити 25 тис. тонн і принести понад $130 млн.

Водночас нарощувати продажі може бути складніше через скорочення поголів'я великої рогатої худоби. Станом на 1 жовтня 2026 року його було на 18% менше, ніж рік тому.

Нагадаємо, за січень-серпень 2026 року Україна експортувала 3,04 тис. тонн свіжої та охолодженої яловичини — у 25 разів більше, ніж за аналогічний період торік.