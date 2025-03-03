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Україна збільшила імпорт електроенергії на 30% у лютому

лінії електропередач
Фото: Freepik

У лютому 2025 року Україна збільшила імпорт електроенергії на майже 30%, у порівнянні з січнем,  до 244 тис. МВт-год.

Про це повідомляє ExPro Сonsulting.

Найбільшим постачальником стала Угорщина

Зазначається, що найбільше електроенергії у лютому Україна імпортувала з  Угорщини, 35% від загального обсягу, та зі Словаччини, 30%.

Найменше електроенергії поставили з Молдови (частина обсягів – можливо реімпорт з Румунії).

За даними аналітиків, протягом лютого імпорт з Угорщини зріс на 77%. У порівнянні з лютим 2024 року імпорт електроенергії зріс в 2,9 разів.

Фото 2 — Україна збільшила імпорт електроенергії на 30% у лютому

Водночас, як зауважують аналітики, рівень використання зарезервованого перетину використовується лише на 30-50%, в залежності від доби.

Зауважимо, Україна почала збільшувати імпорт електроенергії у лютому після введення обмежень для промисловості та бізнесу. 

У січні 2025 року Україна скоротила імпорт електроенергії на 56% у порівнянні з груднем 2024 року – до майже 189 тис. МВт-год. Найбільше електроенергії було поставлено з Польщі (30%). 

Автор:
Світлана Манько