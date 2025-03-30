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Україна збільшить площі під ярою пшеницю на 28%
Цьогоріч українські аграрії планують суттєво наростити посіви ярої пшениці. Її площа збільшиться на 28% порівняно з минулим роком і складе 222,8 тис. га.
Про це повідомив міністр агрополітики Віталій Коваль.
Таке рішення обумовлене стабільним попитом з боку переробників та експортерів.
Станом на 28 березня в Україні вже засіяно 551,8 тис. га ярих зернових і зернобобових культур. Найбільші площі серед них займають:
- ячмінь – 315,5 тис. га;
- яра пшениця – 79,8 тис. га;
- горох – 102,9 тис. га;
- овес – 50,7 тис. га.
Також стартувала сівба цукрових буряків (17,8 тис. га) та сої (0,6 тис. га).
Лідерами за темпами посівної кампанії стали:
- Миколаївщина – 60,1 тис. га;
- Тернопільщина – 58,1 тис. га;
- Вінниччина – 53 тис. га;
- Кіровоградщина – 48,8 тис. га;
- Волинь – 47 тис. га.
Загалом у 2025 році аграрії планують засіяти 5,7 млн га ярих зернових та зернобобових, що відповідає рівню минулого року. Водночас збільшення площ під ярою пшеницею свідчить про намагання адаптуватися до ринкових тенденцій і забезпечити стабільність у постачанні зерна.
Нагадаємо, станом на 13 березня в 15 областях вже засіяно 83 тис. га ярих зернових та зернобобових культур.