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Україна зменшила експорт електроенергії на понад 40%

експорт електроенергії
Експорт електроенергії знизився на понад 40% / Depositphotos

Експорт електроенергії з України в травні 2025 року скоротився більш ніж на 40%, опустившись до 92,5 тис. МВт*год порівняно з квітнем.

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Як пише Delo.ua, про це повідомляє ExPro Electricity з посиланням на дані оперативного моніторингу.

Як змінився експорт електроенергії 

Уточнюється, що найбільше електроенергії експортувалось до Угорщини, майже 37% від загального обсягу.

Фото 2 — Україна зменшила експорт електроенергії на понад 40%

Якщо порівнювати з попереднім місяцем, то найбільше скоротився експорт до Молдови. У порівнянні з травнем 2024 року експорт електроенергії виріс в 22 рази.

Як повідомляє ExPro, поставки здійснюються як в години сонячної активності (solar peak), так і вночі, коли споживання мінімальне.

Як змінився імпорт електроенергії

Імпорт електроенергії у травні 2025 року зріс на 3,6%, у порівнянні з квітнем 2025 р. Найбільше виросли обсяги імпорту з Молдови та Словаччини, проте найбільшу частку і надалі займає угорський напрям, 40%.

Фото 3 — Україна зменшила експорт електроенергії на понад 40%

Нагадаємо, Україна та ЄС домовилися збільшити максимальну потужність імпорту електроенергії з Євросоюзу з 1,7 до 2,1 ГВт. Окрім цього, Україна має гарантовані 250 МВт перетоків у режимі аварійної допомоги.

Автор:
Тетяна Бесараб