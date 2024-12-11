Українці почали отримувати "тисячу Зеленського"

10 грудня українці почали отримувати виплати в межах програми "Зимова єПідтримка", більш відомої, як “тисяча Зеленського”. Перші перекази у розмірі тисячі гривень вже надходять на банківські картки громадян, які подали заяви на її отримання.

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Про це повідомив прем’єр-міністр Денис Шмигаль.

За його словами, долучитись до програми можна через "Дію", а з 10 грудня заявки приймаються через банки-партнери.

Шмигаль нагадав, що пенсіонери та соціальних виплат мають змогу отримати виплати через "Укрпошту".

"Гроші можна витратити на ліки, оплату комунальних, медичних, освітніх послуг, або ж на допомогу ЗСУ", - написав він.

У Мінекономіки додали, що до кінця 11 грудня виплату отримають 1,8 млн дорослих та 520 тисяч дітей. Кошти виплачують протягом 10 робочих днів від дати подачі заявки.

"Тисяча Зеленського" йде на ЗСУ

Нагадаємо, отримані кошти можна витратити на військові облігації, оплатити комунальні, медичні та інші послуги, а також - задонатити на ЗСУ.

Шоумен та волонтер Сергій Притула повідомив, що українці вже почали пересилати 1000 гривень на ЗСУ.

"1000 від держави почала надходити на картки національного кешбеку. І, відповідно, пішли донати від тих, хто вирішив розпорядитись цією тисячею в інтересах українського війська", - написав він.

Очільник Мінцифри Михайло Федоров також закликав донатити на ЗСУ.

"Перерахуйте єПідтримку на потреби військових, підсильте Сили оборони тисячею. Наприклад, через UNITED24. На сайті обирайте напрям або конкретний збір. Зараз, до речі, триває найбільший збір на роботизовані комплекси. Нагадаю, що в роботизованих підрозділах зменшилися втрати на 30 % завдяки технологіям", - зазначив він.