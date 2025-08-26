Запланована подія 2

НБУ курс:

USD

41,43

+0,15

EUR

48,47

+0,56

Готівковий курс:

USD

41,38

41,30

EUR

48,44

48,27

Історії успіху з Ощадом

Історії успіху

з Ощадом
Найкращі роботодавці 2025

Найкращі 
роботодавці 2025
Власна справа

Власна 

справа
Інвестиції в освіту

Інвестиції 

в освіту
Навчання для життя

Навчання

для життя
ТОП 50 СЕО

ТОП 50 

СЕО
Вільна енергія

Вільна 

енергія
Smart Money

Smart 

Money
ТопФінанс 2025

ТопФінанс-2025
Драйвери економіки

Драйвери

економіки
Перспективи ринку праці

Перспективи 

ринку праці
Адаптація: шлях ветеранів

Адаптація: 

шлях ветеранів

Файли Cookie

Я дозволяю DELO.UA використовувати файли cookie.

Політика конфіденційності
Категорія
Новини
Дата публікації
Змінити мову
Читать на русском

Українці почали споживати більше світла: в "Укренерго" назвали причину

В Україні зросло споживання електрики
В Україні зросло споживання електрики / Depositphotos

У вівторок, 26 серпня, в Україні зафіксовано зростання споживання електроенергії на 4,4% порівняно з попереднім днем.

Як пише Delo.ua, про це повідомляє НЕК "Укренерго".

Зазначається, що основна причина, ще похмура погода на півночі та в центрі країни, через що домашні сонячні електростанції працюють менш ефективно, а споживачі змушені брати більше енергії із загальної мережі.

Щоб збалансувати енергосистему, в "Укренерго" просять українців вмикати енергоємні прилади з 10:00 до 16:00, коли сонячні електростанції виробляють найбільше електроенергії.

Компанія також нагадує, що енергосистема продовжує відновлюватись після російських масованих ракетно-дронових атак. На енергооб'єктах тривають ремонтні роботи.

Нагадаємо, Національна комісія, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг, планує з 1 вересня 2025 року підвищити тарифи на розподіл електроенергії для низки операторів систем розподілу. 

Автор:
Тетяна Бесараб