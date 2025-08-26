- Категорія
Українці почали споживати більше світла: в "Укренерго" назвали причину
У вівторок, 26 серпня, в Україні зафіксовано зростання споживання електроенергії на 4,4% порівняно з попереднім днем.
Як пише Delo.ua, про це повідомляє НЕК "Укренерго".
Зазначається, що основна причина, ще похмура погода на півночі та в центрі країни, через що домашні сонячні електростанції працюють менш ефективно, а споживачі змушені брати більше енергії із загальної мережі.
Щоб збалансувати енергосистему, в "Укренерго" просять українців вмикати енергоємні прилади з 10:00 до 16:00, коли сонячні електростанції виробляють найбільше електроенергії.
Компанія також нагадує, що енергосистема продовжує відновлюватись після російських масованих ракетно-дронових атак. На енергооб'єктах тривають ремонтні роботи.
Нагадаємо, Національна комісія, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг, планує з 1 вересня 2025 року підвищити тарифи на розподіл електроенергії для низки операторів систем розподілу.