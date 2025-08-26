Українці почали споживати більше світла: в "Укренерго" назвали причину

У вівторок, 26 серпня, в Україні зафіксовано зростання споживання електроенергії на 4,4% порівняно з попереднім днем.

Як пише Delo.ua, про це повідомляє НЕК "Укренерго".

Зазначається, що основна причина, ще похмура погода на півночі та в центрі країни, через що домашні сонячні електростанції працюють менш ефективно, а споживачі змушені брати більше енергії із загальної мережі.

Щоб збалансувати енергосистему, в "Укренерго" просять українців вмикати енергоємні прилади з 10:00 до 16:00, коли сонячні електростанції виробляють найбільше електроенергії.

Компанія також нагадує, що енергосистема продовжує відновлюватись після російських масованих ракетно-дронових атак. На енергооб'єктах тривають ремонтні роботи.

Нагадаємо, Національна комісія, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг, планує з 1 вересня 2025 року підвищити тарифи на розподіл електроенергії для низки операторів систем розподілу.