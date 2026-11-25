У жовтні 2026 року індекс самопочуття українського ритейлу (RWBI) продемонстрував помірне зростання на 1,9% (або на 0,5 пункту) порівняно з вереснем, сягнувши позначки 26,7 пункту. Про це свідчать дані аналітичного дослідження ринку торговельної нерухомості.

Про це інформує Dilo з посиланням на повідомлення Української ради торгових центрів.

Жовтневе підвищення стало певним відскоком після вересня, коли ринок зафіксував найглибше падіння за останні місяці через різке збільшення кількості та тривалості повітряних тривог.

Втім, аналітики зазначають, що вересневу просадку вдалося компенсувати лише частково. Крім того, поточні показники все ще поступаються минулорічним: у жовтні 2025 року індекс становив 27,8 пункту.

Регіональний розподіл та формати ТЦ

Позитивна динаміка у жовтні охопила всі макрорегіони, типи міст та формати торговельних об'єктів:

Столиця проти регіонів: У Києві та інших областях індекс змінився майже однаково, проте регіональна відвідуваність зростала дещо вищими темпами. Це підтверджує тенденцію до поступового вирівнювання показників між столицею та регіонами.

Малі ТЦ випереджають гігантів: Найшвидше відновлювалися малі та середні торговельні центри, тоді як великі об'єкти демонстрували повільніший приріст трафіку.

Довідка

Індекс самопочуття ритейлу (Retail Well-Being Index – скорочено RWBI) розроблено в 2020 році Українською Радою Торгових Центрів, який дозволяє в динаміці відстежувати рівень самопочуття ритейлу, враховуючі такі показники, як відвідуваність торгових центрів, вакантність площ в ТЦ та рівень ставок оренди. В пілотному режимі RWBI відстежується з серпня 2021 року.

Нагадаємо, у вересні 2026 року Індекс самопочуття ритейлу (RWBI) знизився на 1,6 пункту і зупинився на позначці 26,2 пункту. Головним чинником негативної динаміки стало рекордне зростання кількості та тривалості повітряних тривог у країні.