За дев'ять місяців 2026 року українці уклали 6,3 мільйона договорів мікрокредитування, що на 3% менше, ніж торік. Водночас загальна сума позик зросла в 1,5 раза — з 40,8 мільярда до 59,5 мільярда гривень, а середня сума кредиту в третьому кварталі досягла 10,4 тисячі гривень проти 6,7 тисячі гривень рік тому.

Про це повідомляє Dilo з посиланням на дані “Опендатабот”.

Разом із розміром позик зростає і заборгованість громадян перед мікрофінансовими організаціями (МФО). На початок жовтня 2026 року українці заборгували МФО 36,1 мільярда гривень — від початку року борги побільшали на 8,4 мільярда гривень (або на 30%), а за рік зросли в 1,5 раза.

При цьому сума за чинними договорами за рік збільшилася більш ніж удвічі — з 26,8 мільярда до 56,7 мільярда гривень, хоча самих договорів побільшало лише на 15% — до 3,88 мільйона.

Які мікрофінансові компанії заробили найбільше

Десять найбільших МФО за дев'ять місяців 2026 року отримали 20,1 мільярда гривень доходу, що на 22% більше, ніж за аналогічний період минулого року. Їхній сукупний чистий прибуток зріс ще швидше — у 1,7 раза, до 1,95 мільярда гривень.

Лідером за доходом стала компанія "Укр Кредит Фінанс" (бренд CreditKasa) із показником 3,1 мільярда гривень (15% від загального доходу десятки), збільшивши виручку на 8%, а прибуток — більш ніж удвічі. Найбільший чистий прибуток отримав "Споживчий Центр" (бренд "ШвидкоГроші") — 556 мільйонів гривень (28% прибутку топ-10), наростивши дохід на 34%, а прибуток — у 1,8 раза.

Найшвидше зростання серед лідерів показала компанія "Бізпозика" (бренд "БізнесПозика"), чий дохід збільшився майже вдвічі — до 1,78 мільярда гривень, а прибуток підскочив у 2,7 раза — до 189 мільйонів гривень.

Загалом доходи зросли у дев'яти з десяти найбільших компаній ринку (невелике зниження зафіксувала лише компанія "Мілоан" — з 1,81 мільярда до 1,8 мільярда гривень), тоді як чистий прибуток скоротився лише у двох гравців — "Є Гроші" (на 38%) та "Лінеура Україна" (на 4%).

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що українці стали позичати значно більші суми мікрокредитів. За перше півріччя 2026 року громадяни уклали з МФО 4,2 мільйона договорів на 37,5 мільярда гривень за середньої суми позики 9,2 тисячі гривень, а загальний борг перед мікрофінансовими компаніями тоді становив 32,3 мільярда гривень.