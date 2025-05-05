Українці викупили рекордну кількість нерухомості в одній з країн ЄС

У 2024 році іноземці придбали в Польщі рекордну кількість об’єктів нерухомості — 17 330 квартир і комерційних приміщень загальною площею понад 1 мільйон квадратних метрів.

Це суттєве зростання порівняно з попереднім роком, коли кількість таких угод перевищувала 14 тисяч. Найактивнішими серед іноземних покупців виявилися громадяни України, повідомило польське видання Rzeczpospolita.

У 2023 рому українці купили у Польщі багато нерухомості, але менше, ніж торік. Тоді загальна площа викуплених майна склала у майже 380 тис. квадратних метрів - це близько 7700 квартир. І це попри те, що у Польщі зростання цін на житло було найвищим у Європі, також там були найдорожчі іпотечні кредити.

Найбільше у 2024-му іноземних покупців цікавили квартири у великих польських містах — Варшаві (3 535 угод), Кракові (1 523) та Вроцлаві (1 491). За даними Міністерства внутрішніх справ і адміністрації Польщі, найбільше нерухомості було придбано у Мазовецькому (508 тис. кв. м), Нижньосілезькому (216 тис. кв. м) та Малопольському (123 тис. м²) воєводствах.

При цьому ціни на квартири в Польщі відчутно вищі, ніж в Україні. Квадратний метр у Варшаві всередному коштує 12 тис. — 18 тис. злотих (2 500 — 4 тис. євро). Вартість однокімнатної затягне від 400 тис. до 700 тис. злотих (85 тис. — 150 тис. євро).

Окрім українців, до найактивніших інвесторів на польському ринку нерухомості також належать громадяни Білорусі, Росії, Індії, Великої Британії та В’єтнаму. Середня площа придбаного об’єкта становить 58 кв. метрів.

За словами Патріка Пʼєти, старшого агента компанії Hamilton May, іноземці найчастіше купують новобудови з інвестиційною метою, прагнучи отримати прибуток на зростаючому ринку. Він також зазначив, що чимало покупців розглядають можливість постійного проживання в Польщі.

Більшість таких угод відбувається без залучення іпотечного кредитування — за готівку. Ба більше, частина інвесторів вважає ціни у Варшаві привабливими, особливо у порівнянні з довоєнним Києвом.

«Чимало українців, які приїхали до Польщі після початку повномасштабної війни, належать до середнього класу і мають достатній фінансовий ресурс для інвестування», — додав експерт.

Загалом частка іноземних покупців на польському ринку житлової нерухомості у 2023 році становила близько 6%.

Раніше Delo.ua писало про те, що ринок житла в Європі переживає найбільшу кризу – Європейська асоціація забудовників.