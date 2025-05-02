Українці все менше інвестують у валюту: скільки доларів купили у квітні

Попит на валюту в Україні продовжує падати. У квітні українці продали банкам валюту на суму 1,88 млрд доларів і придбали на 2,07 млрд доларів.

Про це свідчать дані НБУ.

Скільки продали та купили доларів у квітні

У квітні 2025 року українці значно скоротили купівлю доларів у банках. Населення продало комерційним банкам готівкової та безготівкової валюти на суму 1,88 млрд доларів, а купило на 2,07 млрд доларів.

Чиста купівля (різниця між продажем та купівлею) валюти склала 189,5 млн доларів. Тобто українці продовжують частіше купувати, ніж здавати долари, однак у квітні цей показник став найменшим за останні 8 місяців. Загалом від початку року купівля перевищила продаж на 3,35 млрд доларів.

Який був курс долара в квітні

У квітні офіційний курс долара варіювався в межах від 41,08 до 41,75 гривень.

Зрештою, за місяць курс долара зріс на 9 копійок — з 41,47 до 41,56 гривень.

На сьогодні, 2 травня, Національний банк України встановив офіційний курс гривні до американського долара на рівні 41,45/41,55 грн

Зауважимо, експерти вважають, що у травні попит та пропозиція на валютному ринку залишаться збалансованими, а це дає підстави прогнозувати курс у межах 41-42 грн/дол. Детальніше про те, яким буде курс валют, читайте у матеріалі Delo.ua.