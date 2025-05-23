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Українці вже сплатили понад 4 мільярди гривень податку на нерухомість: де найбільше
За перші чотири місяці 2025 року власники нерухомості сплатили 4,32 млрд грн податку на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки.
Про це повідомляє Delo.ua з посиланням на пресслужбу Державної податкової служби України.
Зазначається, що сума сплаченого податку з початку року на 17,8 % більше, ніж торік. У січні – квітні 2024 року сплатили 3,67 млрд грн.
Де сплатили найбільше
За даними відомства, топ-платників:
- Київ – 911,6 млн грн;
- Київська область – 434,5 млн грн;
- Дніпропетровська – 428 млн грн;
- Львівська – 408,6 млн грн.
Хто має сплачувати податок на нерухомість
В ДПС що податок на нерухомість сплачують фізичні особи – власники:
- квартир понад 60 кв. м;
- будинків понад 120 кв. м;
- інших різних типів житла, в тому числі їх часток, понад 180 кв. метрів.
У 2025 році українці сплачують податок за 2024 рік.
Раніше ДПС підбила підсумки кампанії декларування доходів громадян за 2024 рік. Українці задекларували рекордну суму – 326 мільярдів гривень, що на 107 мільярдів більше, ніж у попередньому році.