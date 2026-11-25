Станом на 1 листопада 2026 року сума вкладів фізосіб та ФОП у банках України перевищила 1,79 трлн грн. За жовтень загальна сума зросла на 13,3 млрд грн. При цьому гривневі заощадження скоротилися, а валютні — збільшилися.

Як пише Dilo, про це повідомляє Фонд гарантування вкладів фізичних осіб (ФГВФО).

У якій валюті українці зберігають гроші

Із загальної суми вкладів 1,17 трлн грн припадає на гривню, ще 622 млрд грн — на іноземну валюту.

За жовтень 2026 року гривневі вклади скоротилися на 1,5 млрд грн, тоді як валютні збільшилися на 14,8 млрд грн.

Вклади ФОП становлять 209,1 млрд грн. Це 11,7% від загальної суми заощаджень фізичних осіб. Частка підприємців серед вкладників залишається на рівні 3,2%. Їхні кошти також підпадають під гарантії Фонду гарантування вкладів фізичних осіб.

Розподіл вкладів за розміром

Найбільша частка коштів припадає на вклади від 10 до 200 тис. грн — 25,66%. Ще 20,78% становлять заощадження від 200 тис. до 600 тис. грн.

Водночас значна частина грошей зосереджена на рахунках із великими сумами:

вклади понад 5 млн грн формують 16,64% загального обсягу;

від 4 млн до 5 млн грн — 2,81%;

від 2 млн до 4 млн грн — 10,54%;

від 1 млн до 2 млн грн — 12,96%;

від 600 тис. до 1 млн грн — 10,61%.

Таким чином, 46,44% усіх заощаджень припадає на вклади до 600 тис. грн. Ще 42,95% коштів зберігається на рахунках із сумами понад 1 млн грн.

Найбільше грошей українці тримають у банках із державною часткою — 59,56% усіх вкладів. На приватні банки припадає 23,06%, а на банки іноземних банківських груп — 17,38%. Отже, державні та приватні банки разом акумулюють 82,62% заощаджень населення.

Нагадаємо, загальна сума вкладів фізичних осіб та ФОП у банках України станом на 1 жовтня 2026 року сягнула 1,78 трлн грн. За вересень вона збільшилася на 19,4 млрд грн.