Українці зняли з банків майже 2,5 трлн грн готівки на тлі ударів по енергетиці

В Україні за дев'ять місяців 2026 року зросли обсяги касових оборотів банківської системи. Обсяг видачі готівки з банківських кас перевищив надходження і сягнув 2 463,4 мільярда гривень, що на 8,4% більше порівняно з аналогічним періодом минулого року.

Про це повідомляє Dilo з посиланням на статистичні дані Національного банку України.

Надходження готівки до кас банків за січень-вересень зростали ще швидше — на 9,8%, склавши 2 413,3 мільярда гривень. Збільшення припливу готівки регулятор пояснює індексацією пенсій та зарплат у першому кварталі, стабільним фінансуванням державних соціальних виплат, а також активними покупками громадян під час підготовки до осінньо-зимового періоду.

Водночас українці частіше забирали готівку через посилення російських повітряних атак, руйнування критичної інфраструктури та ризики для енергетики. За таких умов люди традиційно прагнуть тримати запас коштів на руках.

Куди йшли гроші та звідки надходили

Основну частку готівки з банківських кас видавали на такі цілі:

зняття грошей клієнтами з платіжних карток — 85,6%;

купівля валюти в клієнтів — 4,8%;

підкріплення готівкою відділень поштового зв'язку — 3,2%.

Головними джерелами надходження паперових грошей до кас залишалися:

торговельна виручка магазинів — 31,7%;

внесення коштів на карткові рахунки — 28,9%;

продаж валюти населенню — 14,9%;

оплата за різноманітні послуги — 11,9%.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що касові обороти банків зросли в першому півріччі. За підсумками січня-червня в Україні зафіксували зростання обсягів оборотів у банківській системі, а загальна сума видачі готівки перевищила надходження та досягла 1 602,4 мільярда гривень.