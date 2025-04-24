Україні на пріоритетне відновлення не вистачає $10 млрд у 20025 році

У 2025 році Україні на пріоритетні потреби відновлення необхідно 17,3 млрд доларів, але з цієї суми наразі вдалося залучити лише 7,4 млрд.

Про це повідомила заступниця міністра фінансів України Ольга Зикова під час Весняних зборів МВФ та Світового банку у Вашингтоні.

За її словами, 7,4 млрд доларів вдалося залучити завдяки державному бюджету та підтримці донорів. Тож зараз не вистачає ще 10 млрд доларів.

Виступаючи на засіданні Ради партнерів Цільового фонду підтримки, відновлення, відбудови та реформування України (URTF), Зикова зауважила, що пріоритетними сферами для фінансування швидкого відновлення є житло, енергетика, соціальна та критична інфраструктура (транспорт, тепло й водопостачання), а також соціальний захист.

Як повідомляє Міністерство фінансів, станом на кінець 2024 року, Світовий банк через фонд URTF залучив для підтримки України близько 2 млрд доларів, з яких Україна уже отримала 1,2 млрд грантових коштів. Ці кошти також допомогли розблокувати 6,2 млрд доларів додаткового фінансування для зусиль України з відновлення, відбудови та реформ. Підтримані URTF проєкти охопили 20 млн українців.

Україна поступово знижуватиме залежність від міжнародної допомоги

Як заявив міністр фінансів Сергій Марченко, українська економіка може розпочати поступовий процес зниження залежності від зовнішньої фінансової підтримки.

За його словами, це стало можливим завдяки кращій, ніж очікувалось, макроекономічній ситуації в країні у першому кварталі 2025 року. Завдяки стабільній роботі енергосистеми та промисловості взимку, економічні показники перевершили попередні прогнози.

"Наша макрофінансова ситуація є кращою в першому кварталі 2025 року у порівнянні з нашими оригінальними планами", — підкреслив очільник Мінфіну.