Наступного року Україні знадобиться щонайменше €115 млрд зовнішнього фінансування, щоб забезпечити оборону та роботу держави. Попередньо країна розраховує отримати €90 млрд від Євросоюзу, а ще €25 млрд потрібно знайти.

Як пише Dilo, про це заявив президент Володимир Зеленський під час звернення до учасників Конгресу місцевих та регіональних влад.

За словами президента, першу частину суми — €45 млрд — передбачили ще минулорічним рішенням Європейського Союзу про фінансову підтримку України. Ще про €45 млрд вдалося домовитися нещодавно.

"Тобто на наступний рік ми розуміємо, що Україна отримає €90 млрд. Єврокомісія вже представила шлях, як це забезпечити, і ми зараз працюємо, щоб ЄС це підтримав. €25 млрд треба знайти", — зазначив Зеленський.

Президент наголосив, що пошук міжнародного фінансування залишається основним завданням влади. Протягом п’ятого року повномасштабної війни держава щороку залучає щонайменше €100 млрд, щоб підтримувати фінансову основу країни та виплати громадянам.

Нагадаємо, Європейська комісія запропонувала надати Україні €45 млрд фінансової підтримки у 2027 році. Із цієї суми €25 млрд планують спрямувати на військові потреби, а ще €20 млрд — на підтримку державного бюджету. Україна має повернути позику лише після того, як Росія компенсує завдані війною збитки.