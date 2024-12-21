Україні слід повернутися до питання оподаткування посилок - Гетманцев

Голова парламентського комітету з питань фінансів, податкової та митної політики Данило Гетманцев вважає за необхідне відновити розгляд питання щодо оподаткування міжнародних посилок, яке раніше було вилучене з закону про підвищення військового збору.

Про це він розповів в інтерв'ю агентству "Інтерфакс-Україна".

"Зараз ми фактично пільгуємо китайського товаровиробника, закордонного товаровиробника, ставлячи нашого в нерівні умови. Абсолютно шкідливе, недолуге рішення. Бізнес просто плаче "крокодилячими сльозами". Тож ми маємо повернутися до цього питання, для мене це є очевидним", – зазначив Гетманцев.

За його словами, минулого тижня він провів зустріч із представниками провідних бізнес-асоціацій, серед яких Американська торговельна палата, Європейська Бізнес Асоціація, Українська рада бізнесу та Федерація роботодавців України. Усі вони одноголосно закликали скасувати пільги на оподаткування посилок.

Гетманцев наголосив, що це не лише фіскальне питання, оскільки очікуваний ефект для бюджету становить приблизно 8 млрд грн, що не є значною сумою. Основною проблемою є порятунок українського бізнесу, зокрема виробництва та роздрібної торгівлі.

Він також зауважив, що хотів би почути позицію голови правління "Укрпошти" Ігоря Смілянського, який нещодавно став уповноваженим з реформування митних органів.

За словами народного депутата Ярослава Железняка, у першому півріччі 2024 року в Україну надійшло 33,9 млн посилок, з яких оподатковано лише 270,6 тис., а сума податків склала 27,7 млн грн, що становить лише 0,8% від загальної кількості.

Нагадаємо, у липні уряд подав до Верховної Ради ресурсний законопроєкт №11416, що передбачав зниження порогу оподаткування міжнародних посилок із 150 євро до 45 євро. Однак цей пункт було виключено через сумніви щодо можливості його практичної реалізації.

Міністерство фінансів також планувало запровадити податок на посилки вартістю до 150 євро, оскільки це сприятиме боротьбі з тіньовими схемами ввезення товарів. Однак потім цей пункт було виключено із законопроєкту. Однією з причин були сумніви в можливості реалізувати цю норму на практиці. Також категорично проти законопроєкту виступив найбільший логістичний оператор України - "Нова пошта".