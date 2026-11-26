В Україні запускають четвертий сезон жіночого бізнес-акселератора "Відважна", учасниці якого зможуть отримати до 1 млн грн на започаткування або розвиток власної справи. Загальний фонд фінансової підтримки становить 5,2 млн грн, які розподілять між 14 переможницями.

Про це інформує Dilo з посиланням на повідомлення Мінцифри.

Новий сезон програми отримав назву "Відважна 4. Системний розвиток бізнесу". Його реалізує мережа центрів підтримки підприємців "Дія.Бізнес".

Програма орієнтована як на українок, які лише планують відкрити власну справу, так і на підприємиць, які вже мають бізнес і хочуть розширити його за допомогою сучасних технологій.

Що передбачає програма "Відважна 4"

Учасниці акселератора зможуть пройти дев'ять освітніх модулів, присвячених бізнес-стратегії, маркетингу, автоматизації підприємницьких процесів і кібербезпеці.

Окрему увагу приділять використанню штучного інтелекту для розвитку бізнесу.

Навчання також передбачає практичні заняття та підтримку менторів, які допомагатимуть учасницям працювати над бізнес-ідеями або вдосконалювати вже наявні підприємства.

Для підприємиць організують очні буткемпи на базі десяти центрів "Дія.Бізнес". Також можна буде долучитися до віртуального буткемпу.

Скільки грошей отримають переможниці

Загальний фонд фінансової підтримки четвертого сезону становить 5,2 млн грн.

Кошти отримають 14 переможниць програми. Максимальна сума підтримки для однієї учасниці може сягати 1 млн грн.

Детальний розподіл призового фонду між переможницями та строки подання заявок у повідомленні Мінцифри не уточнюються.

Що відомо про акселератор

Програма "Відважна" спрямована на підтримку жіночого підприємництва в Україні.

За три попередні сезони до неї долучилися понад 12 тисяч українок, які отримували практичні знання, підтримку експертів і можливості для розвитку власної справи.

Четвертий сезон зосередиться на системному розвитку бізнесу та впровадженні інноваційних інструментів.

Нагадаємо, у попередньому сезоні акселератора "Відважна" основну увагу приділяли цифровій трансформації жіночого підприємництва. За результатами третього сезону визначили переможниць, які отримали фінансову підтримку для впровадження цифрових інструментів і розвитку власних компаній.