"Українська біржа" (УБ) у понеділок, 23 листопада, відновить торги після більш ніж дворічної перерви, спричиненої судовим спором щодо ліцензії. Майданчик планує розпочати торгівлю облігаціями внутрішньої державної позики (ОВДП) та іншими фінансовими інструментами, повернувшись до конкуренції з біржами ПФТС і "Перспектива".

Про це інформує Dilo з посиланням на Forbes, якому про відновлення роботи розповів голова правління "Української біржі" Артемій Єршов.

За його словами, попри призупинення діяльності у липні 2024 року, біржа зберегла всю команду. Протягом понад двох років компанія продовжувала виплачувати працівникам зарплату.

Водночас УБ поки не встановлює конкретних термінів повернення своєї колишньої частки ринку.

Як "Українська біржа" планує конкурувати

Однією з основних переваг майданчика Єршов називає технологічні можливості для учасників торгів.

Зокрема, біржа пропонує брокерам та іншим учасникам ринку підключення через API з використанням FIX-протоколу.

Це дозволяє інтегрувати біржові торги безпосередньо у власні інформаційні системи брокерів та автоматизувати операції.

За словами Єршова, конкуренти УБ — біржі ПФТС і "Перспектива" — наразі не мають аналогічного рішення.

У компанії розраховують, що такі можливості зацікавлять учасників із великими обсягами торгів.

Як змінився фондовий ринок за час простою УБ

До призупинення роботи "Українська біржа" забезпечувала близько 7% загального обсягу торгів фінансовими інструментами на організованому ринку.

За перше півріччя 2024 року частки основних майданчиків становили:

ПФТС — 66%;

"Перспектива" — 27%;

"Українська біржа" — 7%.

Більшість операцій УБ припадала на вторинний ринок, зокрема операції РЕПО та спотові торги.

За час відсутності біржі ринок фактично поділили два конкуренти.

За даними Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку, у січні–жовтні 2026 року ПФТС забезпечувала 71% обсягу організованих торгів, а "Перспектива" — 29%.

Повернення УБ відновить конкуренцію між трьома торговельними майданчиками.

Чому "Українська біржа" не працювала понад два роки

8 липня 2024 року Національна комісія з цінних паперів та фондового ринку анулювала ліцензію "Української біржі" через санкції щодо її міноритарного акціонера.

Йдеться про Freedom Holding Corp., кінцевим бенефіціаром якої є Тимур Турлов. Україна запровадила проти нього персональні санкції у жовтні 2022 року.

У вересні 2024 року апеляційний суд призупинив рішення регулятора, однак торги на біржі не відновилися.

Суд зазначив, що УБ вжила заходів для унеможливлення впливу Freedom Holding на свою діяльність, зокрема через володіння акціями.

Наприкінці жовтня 2026 року біржа зареєструвала оновлені правила роботи в НКЦПФР, що дозволило підготуватися до відновлення торгів.

Станом на серпень 2026 року Freedom Holding залишалася найбільшим акціонером УБ із часткою 24,3%. Голові правління Артемію Єршову належало 6,9% акцій біржі.

Нагадаємо, у вересні 2024 року "Українська біржа" оголосила про відновлення торгів після того, як апеляційний суд призупинив дію рішення НКЦПФР про анулювання її ліцензії. Однак фактично торги тоді так і не відновилися.