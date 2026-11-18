Україна у 2026 році збільшила експорт цибулі до Європейського Союзу у 4,3 раза, випередивши за обсягами постачання Туреччину та Індію. Попри загальне скорочення імпорту цибулі до ЄС, українські експортери наростили свою частку на європейському ринку з 0,7% до 4,6%.

Про це інформує Dilo з посиланням на повідомлення UkrAgroConsult.

За період із 1 січня до 25 жовтня 2026 року Україна поставила до ЄС 10,93 тис. тонн цибулі проти 2,54 тис. тонн за аналогічний період минулого року. Таким чином, обсяги експорту зросли на 330,1%.

Завдяки цьому Україна посіла сьоме місце серед найбільших постачальників цибулі до Євросоюзу, майже зрівнявшись із Сербією, яка посідає шосту сходинку з показником 11,24 тис. тонн.

Як змінився імпорт цибулі до ЄС

Зростання українського експорту відбулося на тлі суттєвого скорочення загальних закупівель цибулі країнами Євросоюзу.

З початку року до 25 жовтня ЄС імпортував 239,64 тис. тонн цибулі, що на 34,3% менше порівняно з аналогічним періодом 2025 року, коли обсяги становили 364,88 тис. тонн.

Найбільшим постачальником цибулі до ЄС залишається Єгипет, однак його експорт скоротився на 61,9% — до 49,21 тис. тонн.

Серед інших великих постачальників також відбулися зміни:

Перу збільшило експорт на 5,1% — до 39,98 тис. тонн.

Нова Зеландія скоротила постачання на 32,3% — до 30,67 тис. тонн.

Чилі наростила експорт на 18,1% — до 28,83 тис. тонн.

Сербія збільшила постачання на 81,3% — до 11,24 тис. тонн.

Туреччина скоротила експорт на 74% — до 10,67 тис. тонн.

Таким чином, Україна змогла розширити присутність на європейському ринку навіть за умов зменшення загального попиту на імпортну цибулю.

Хто найбільше купує цибулю в ЄС

Найбільшим імпортером цибулі серед країн Євросоюзу стала Іспанія, яка за звітний період закупила 97,87 тис. тонн продукції. Це лише на 0,8% менше, ніж торік.

Друге місце посіли Нідерланди з показником 57,19 тис. тонн, хоча обсяги їхнього імпорту скоротилися на 50,1%.

Третім найбільшим покупцем стала Румунія, яка імпортувала 18,02 тис. тонн цибулі — на 35,4% менше, ніж за аналогічний період минулого року.

Скорочення закупівель Нідерландами та Румунією стало одним із чинників загального зниження імпорту цибулі до Євросоюзу.

Скільки коштує цибуля на європейському ринку

Попри зменшення обсягів імпорту, середня ціна імпортованої цибулі в ЄС зросла на 5,6% порівняно з минулим роком — до €0,57 за кілограм, або близько €570 за тонну.

Загальна вартість імпорту цибулі до Євросоюзу за звітний період становила приблизно €135,58 млн.

На тлі скорочення постачання з традиційних країн-експортерів українські виробники змогли збільшити свою частку в імпорті ЄС більш ніж у шість разів.

Нагадаємо, раніше в Україні попередили про можливий дефіцит цибулі навесні 2027 року. Серед основних причин називали скорочення посівних площ, зниження врожайності та зростання експортного попиту на українську продукцію.