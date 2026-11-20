Мінекономіки погіршило прогноз щодо зростання ВВП України: замість зростання на 2,4%, яке очікували на початку року, тепер допускає нульову динаміку або незначне падіння.

Як пише Dilo, про це повідомляє "Укрінформ".

"Цей рік, мушу сказати, виявився дещо складним. Ми розпочинали його з прогнозом зростання ВВП на 2,4%. У середині року нам довелося переглянути його до 1,6%. На жаль, зараз ми очікуємо близько нуля або трохи нижче нуля за підсумками року", – заявив міністр економіки та довкілля Олександр Кравченко під час Німецько-українського економічного форуму в Берліні.

Чому погіршився прогноз

За словами міністра, на економіку впливають три основні чинники: обмеження експорту, російські удари по підприємствах та інфраструктурі, а також складніший доступ українських товарів до європейського ринку.

У жовтні 2026 року український експорт скоротився більш як на 20% порівняно з жовтнем минулого року. Зокрема, обмеження морських перевезень впливають на аграрну та металургійну галузі.

Крім того, російські атаки завдають збитків підприємствам і логістичній інфраструктурі. За оцінкою міністра, прямі втрати основних фондів від ударів у 2026 році можуть сягнути $10 млрд. Якщо на початку року основними цілями були енергетичні об'єкти, то тепер під ударом також логістичні центри та металургійні підприємства.

Ще однією проблемою Кравченко назвав низький рівень приватних інвестицій. За його словами, значна частина міжнародної макрофінансової допомоги йде на оплату імпорту, а не на інвестиції у виробництво в Україні.

Попри погіршення прогнозу, уряд продовжує працювати над інвестиційними проєктами. Серед них – проєкт у галузі будівельних матеріалів вартістю понад $700 млн, а також домовленості з німецькими компаніями в енергетиці та оборонній промисловості на загальну суму €8,5 млрд.

За словами міністра, уряд одночасно підтримує підприємства під час війни та готує проєкти для повоєнного відновлення.

Нагадаємо, у жовтні падіння реального ВВП України сповільнилося до 1,7% у річному вимірі проти 2% у вересні. Водночас економіка скорочується вже третій місяць поспіль.